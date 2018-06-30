Olcay olmadı hedef Bryan Ruiz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Yeni sezonda güçlü bir kadroyla mücadele vermek isteyen yeşil-beyazlılarda teknik heyet, yönetim kurulu ve oyuncu izleme ekibi transfer çalışmalarını ortak yürütüyor. Trabzonspor'dan Olcay Şahan'ı kadrosuna katmak isteyen ancak oyuncunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçme aşamasına gelen Bursaspor'da, Kosta Rika Milli Takımı'nın kaptanı Bryan Ruiz, Uruguaylı golcü Abel Hernandez ve Beşiktaş'tan Vagner Love isimleri ön plana çıktı.

Yeşil-beyazlı yöneticilerin, Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile sözleşmesi sona eren Bryan Ruiz'in menajeriyle yaptıkları görüşmede transfer teklifini ilettikleri belirtildi. Bryan Ruiz'in menajerinin, oyuncunun Rusya'da devam eden Dünya Kupası'ndan yeni döndüğü için süre istediğini söylediği kaydedildi.

Bursasporlu yöneticilerin, geçen sezon İngiltere'nin Hull City takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Uruguaylı golcü Abel Hernandez'in yanı sıra Beşiktaş'tan Vagner Love ile ilgili de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Abel Hernandez'e de tekliflerini sunan yeşil-beyazlıların, Vagner Love'ı kiralık ya da satış opsiyonlu olarak kadroya dahil etmek için girişimde bulunduğu ifade edildi.