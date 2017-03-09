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Olcay takımdan ayrı çalışıyor

Trabzonspor'da Olcay Şahan, takımdan ayrı çalışmalara başladı

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Olcay takımdan ayrı çalışıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 13 Mart Pazartesi günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi. Geçen hafta Kardemir Karabükspor ile oynanan maçta sol ayak bileğinden sakatlık geçiren Olcay Şahan, tedavisinin ardından takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi teknik direktör Ersun Yanal ile bir süre görüşen Olcay, daha sonra koşunun ardından fizyoterapist eşliğinde özel bir çalışmaya tabi tutuldu. Olcay'ın durumunun iyi olduğu, yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı belirtildi. Trabzonspor'da son antrenmanda saha kenarında yürüyüş yapan Slovak futbolcu Jan Durica da doktor kontrolünde koştu. Bordo-mavililer, ilk 20 dakika kondisyon çalışmaları yaparken basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi. Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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FutbolTrabzonsporAntrenman
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