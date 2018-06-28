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"Ölüm tehditleri alıyorum"

Arjantin Milli Takımı’nın file bekçisi Caballero, Dünya Kupası’ndaki performansı yüzünden ailesi ve kendisi adına ölüm tehditleri aldığını açıkladı

28 Haziran 2018 Perşembe 13:53
"Ölüm tehditleri alıyorum"

Arjantin Milli Takımı’nın file bekçisi Willy Caballero, Dünya Kupası’ndaki performansı yüzünden ailesi ve kendisi adına ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda D Grubu’nda Hırvatistan’ın ardından ikinci olarak gruptan çıkan Arjantin’de kaleci Willy Caballero, gösterdiği kötü performansla eleştirilerin odağı olmuştu. Caballero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesine ve kendisine yönelik ölüm tehditleri aldığını söyledi.

“ÖLÜM TEHDİTLERİNİ KABUL ETMİYORUM”

Nijerya’ya karşı aldıkları sonuç ve üst tura çıkmalarının kendisini biraz rahatlattığını söyleyen tecrübeli kaleci, “Şanssızlık, talihsizlik, hata, başıma gelenlere ne isterseniz diyebilirsiniz. Futbol sahasında yaptığım hatayı kabul ediyorum. Fakat bana ve aileme yapılan saygısızlıkları, ölüm tehditlerini ise kabul etmiyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ben yaptığım hataları kabul ediyorum ama sonrasında ailemin yaşadığı kötü günleri sindiremiyorum. Arjantin formasına değer veriyorum. Benim ve ailemin yanında olanlara teşekkürler" diye konuştu.

Arjantin, D Grubu’nda İzlanda ile 1-1 berabere kalırken, Hırvatistan’a 3-0 mağlup olmuştu. Güney Amerika ekibi son maçta ise Nijerya’yı 2-1 mağlup ederek topladığı 4 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Portekiz’le eşleşti.

İHA

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