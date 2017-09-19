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"Olumsuzlukları geride bırakmalıyız"

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Eren Tozlu, "Bursaspor maçının takım üzerinde biraz olumsuz etkisi oldu. Bir an önce olumsuzlukları geride bırakarak, hedeflediğimiz üst sıralara tırmanmalıyız" ifadelerini kullandı

19 Eylül 2017 Salı 15:16
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"Olumsuzlukları geride bırakmalıyız"

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu, Bursaspor mağlubiyetinin takım üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ancak kaybedilen bir şey olmadığını söyledi.

Eren, takımının Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında oynadıkları ve 4-2 mağlup oldukları Bursaspor maçının geride kaldığını söyledi. Bu maçı unutarak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda oynayacakları İnegölspor ve yine hafta sonu deplasmanda yapacakları Kardemir Karabükspor maçlarına odaklandıklarını aktaran Eren, hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Takımın yeni oyunculardan kurulduğunu ve lige iyi başladıklarını anlatan Tozlu, şöyle devam etti: "Çok kötü bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü lige daha kötü başlamış takımlar var. Henüz kaybedilen hiçbir şey yok. Bursaspor maçının takım üzerinde biraz olumsuz etkisi oldu. Bir an önce olumsuzlukları geride bırakarak, hedeflediğimizi üst sıralara tırmanmalıyız. Toparlanarak, galip gelmemiz lazım. Kardemir Karabükspor'un da puanı hemen hemen bizimle aynı. Deplasmana puan ya da puanlar için gideceğiz."

"Ligde çok büyük santrforlar var"

Forvet oyuncusu Khalid Boutaib ise Bursaspor mağlubiyeti dolayısıyla üzgün olduklarına belirtti. Başarılı olmak için çok çalıştığını anlatan Boutaib, "Gol atmak önemli ama benim atıp atmadığım önemli değil. Bundan sonra daha iyi çalışarak, bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.

Boutaib, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın takımdan ayrılışıyla ilgili soruya, "Hocanın gitmesi bu mağlubiyetle alakalı değil, kimsenin bunun arkasına saklanmaması gerekiyor." diye yanıt verdi.

Antrenmanda çok çalıştıklarını, etrafında iyi oyuncuların bulunduğunu, onların paslarıyla goller attığını anlatan Boutaib, "Ligde çok büyük santrforlar var. Şimdilik gol krallığı gibi bir iddiam olmaz. Bu bir takım oyunu, ismim biraz öne çıkmış olabilir ama ben takımın çalışmasıyla buraya geliyorum. Onlar nasıl bana gol atmama yardımcı oluyorlarsa, ben de onlara defans yapmaya yardımcı oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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FutbolEvkur Yeni MalatyasporEren TozluKhalid Boutaib
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