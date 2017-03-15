UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, İstanbul'a geldi.
Evindeki ilk maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Olympiakos, tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı. Olympiakos, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Vodafone Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Vasilis Vouzas, idman öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Vodafone Arena'da saat 21.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Olympiakos İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yarın karşılaşacağı Olympiakos İstanbul'a geldi
15 Mart 2017 Çarşamba 16:45
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, İstanbul'a geldi.