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Olympiakos'tan çekinceleri yok

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım kaptanı Numan, "Deplasmanda oynayacağız maçta güzel şeyler yapıp, oradan iyi bir skorla dönmek istiyoruz" dedi

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
Olympiakos'tan çekinceleri yok

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'ndeki idman öncesinde konuşan başkent ekibinin takım kaptanı Numan Çürüksu, Yunanistan'dan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi. Son 32 turuna kaldıklarını ve beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladıklarını dile getiren Numan, "Bir şekilde bunu başardık. Bundan sonra da bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Deplasmanda oynayacağız maçta güzel şeyler yapıp, oradan iyi bir skorla dönmek istiyoruz." dedi. Numan Çürüksu, sezon boyunca takım olarak inişler ve çıkışlar yaşadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Zaman zaman 3 kulvarda yarıştık. Geniş bir maç periyodumuz var. Bunlar normaldir diye düşünüyorum. Ligde de bir kaç haftadır kötü bir gidişatımız oldu. Bunun en kısa zamanda düzeleceğine inanıyorum." "İstatistiklere baktığımızda biz rakipten daha üstünüz." değerlendirmesini yapan kaptan Numan, "Fakat futbolda böyle bir gerçek var. Gol olması lazım. Gol atamadıktan sonra mağlup da olabilirsiniz, maç berabere de bitebilir. Biz bunu aşmaya çalışacağız. Olympiakos maçında farklı bir konsantrasyon olacaktır. Olumlu bir şekilde döneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdal: "Çok zor bir mücadele olacak"
Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Erdal Kılıçaslan, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile çok zor bir maç oynayacaklarını savunarak, "Biz oraya teslim olmaya gitmeyeceğiz." diye konuştu. Rakiplerinin Yunanistan Süper Ligi'nde lider durumda bulunduğuna değinen Erdal, sözlerini şöyle tamamladı: "İlk maçı orada oynayacağız. Çok zor bir mücadele olacak. İnanılmaz taraftarları olduğunu da biliyoruz. Çok baskı altında oynayacağız. Kötü gidişatımız var ama bu gidişata 'dur' demesini bilmemiz lazım. Bu da inşallah Olympiakos maçında olacak. Rakibimizde iyi futbolcular var ama çekindiğimiz futbolcu yok. Bizde de iyi yetenekler ve iyi oyuncular var. Kimseden çekinmiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Erdal KılıçaslanFutbolNuman ÇürüksuOlympiakosOsmanlısporUEFA Avrupa Ligi
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