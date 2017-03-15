Olympiakos'u Dolmabahçe'den denize dökeceğiz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.



Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, yakaladığı avantajı kullanarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.00'de Vodafone Arena'da yapılacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt gerçekleştirecek. Ian Hussin'in dördüncü hakem olacağı mücadelede Jonathan Moss ile Craig Pawson ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Tolgay Arslan cezalı

Olympiakos ile yapılan ilk maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Tolgay Arslan, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aboubakar ile Caner Erkin, yarınki karşılaşmada forma giyip sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

Marcelo sakat

Beşiktaş, Olympiakos maçı öncesi en büyük sıkıntıyı Kayserispor müsabakasında sakatlanan Marcelo Guedes'in durumundaki belirsizlikle yaşıyor. Olympiakos maçı için yapılan ilk iki antrenmanda yer alamayan Marcelo'nun bu akşamki idmanda deneneceği ve durumuna göre karar verileceği öğrenildi. Kayserispor maçında sakatlık yaşayan bir diğer savunma oyuncusu Dusko Tosic ise takımla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in, ayrıca sarı kart ceza sınırında bulunan Marcelo'nun oynamaması halinde savunmanın göbeğinde Tosic'in yanında Matej Mitrovic ile Atınç Nukan'dan birine görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Kayserispor maçında cezaları nedeniyle oynayamayan Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül, Olympiakos karşısında forma giyebilecek. İlk maçta savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile görev alan Tolgay Arslan'ın cezası sonrası Oğuzhan Özyakup bu bölgede oynayacak. Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic (Atınç Nukan), Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel ve Aboubakar 11'iyle çıkması bekleniyor.

Çeyrek finalin kapısında

Beşiktaş, Olympiakos karşısında 14 sezon sonra Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselebilmek için mücadele verecek. Siyah-beyazlı ekip son olarak, 100. yılını geçirdiği 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etmişti. Söz konusu dönemde Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımını eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş, İtalyan temsilcisi Lazio ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda 1-0 yenildiği rakibine evinde de 2-1 kaybederek kupaya veda etti. Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmiş, ancak Belçika'nın Club Brugge takımına her iki maçta da yenilerek (1-2, 1-3) elenmişti.

Olympiakos yine deplasmanda tur kovalayacak