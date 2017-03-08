Olympiakos'u hükmen yendik

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 192 maçtan 71'ini kazandı, 80'ini yitirdi, 41'inde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 192 karşılaşmada rakip fileleri 245 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 276 gol gördü.

Deplasmanda 97. maç

Siyah-beyazlı ekip, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 97. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'daki dış saha mücadelesine bugüne dek 96 kez çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 18 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 56 maçta ise rakiplerine yenildi. Deplasman maçlarında 107 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezon deplasmanda yaptığı 4 maçta 2 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım ayrıca İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

Farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2007-2008'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a aynı skorla yenilmişti.

Hükmen galibiyetlerden birisi Olympiakos'a karşı

Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, bunlardan birini Olympiakos'a karşı aldı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel'in sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu. Siyah-beyazlılar, Yunan takımlarına tarihinde 3. kez rakip olacak. 1958-1959'da Olympiakos ile eşleşen ve hükmen galibiyetle tur atlayan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu ülkeden Asteras ile aynı grupta yer almıştı. İstanbul'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan ise 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.

Şenol Güneş ile Avrupa maçları

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yarın 15. Avrupa kupası maçını yapacak. Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı macerasını Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar taşıdı. Olympiakos'u geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefleyen siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 14 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet alırken, 7 maçtan beraberlikle ayrıldı, 2 kez yenildi. Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde rakip filelere 21 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

Bu sezonun golcüleri