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"Olympiakos'un oyun tarzı bize uygun"

Osmanlıspor, Olympiakos ile oynayacağı maç için Yunanistan'a gitti

14 Şubat 2017 Salı 15:01
"Olympiakos'un oyun tarzı bize uygun"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak Osmanlıspor, Yunanistan'a gitti.

Başkent ekibi, Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı. Batıkent Tesisleri'nde hafif tempolu bir antrenman gerçekleştiren mor-sarılılar, daha sonra Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçakla Atina'ya hareket etti. Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi listesinde bulunan futbolculardan Aminu Umar, sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. 

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, hareket öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, Olympiakos ile zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde skoru bulma noktasında sorun yaşadıklarını ancak oyun kalitesi ve fiziksel değer üretme açısından bir problemin bulunmadığını dile getirdi. Yunanistan'daki müsabakada savunmada, özellikle yan toplarda dikkatli olmaları gerektiğini anlatan Akçay, şu ifadeleri kullandı: "Olympiakos'un oyun tarzı aslında bize çok uygun. Bizim geçen yılki stilimize yakın tarzda oynuyorlar. Ön bölgesi daha aktif ve hareketli, orta sahası ve savunması daha dengeli. Rakip üzerine direkt giden bir oyun anlayışını benimsiyorlar. Müsabaka içinde gelgitler yaşanabilir. Sağlıklı duruş gösteren takım müsabakayı dengeli bitirebilir." Yunan ekibinin "ateşli" seyirci desteğine işaret eden Akçay, "Oyuncularımızın deneyimli olması o baskının ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Bu konuyu maç konuşmasında da bahsedeceğiz. Bu uğultulara ve bozuk ses düzenine hazırlıklı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Yurtgüven: "Milli bir dava olarak bakıyoruz"
Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, hem Osmanlıspor hem de Türkiye için Olympiakos ile çok önemli bir maça çıkacaklarının farkında olduklarını belirtti. Sezonun ikinci devresine çok iyi başlayamadıklarını hatırlatan Yurtgüven, bu maçla çıkışa geçmek istediklerinin altını çizdi. Yurtgüven, yüksek motivasyonla Olympiakos karşısına çıkacaklarını vurgulayarak, "Milli bir dava olarak bakıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mutlu bir şekilde ülkemize döneceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Taraftar baskısıyla ilgili soruya Yurtgüven, "Olympiakos'un, Türk takımlarına karşı sadece bir galibiyeti var. Dolayısıyla ülke olarak avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Elbette ambiyans önemli bir faktör ama bizi misafirperverlikle ağırlayacaklarına inanıyoruz. Göreceğimiz muamelenin kat ve kat fazlasını burada yapacağımızı belirtmek istiyorum." yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
FutbolOlympiakosOsmanlısporUEFA Avrupa LigiYunanistan
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