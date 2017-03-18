Olympiakos zaferini Antalya'da taçlandıracak

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.



Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligin 24. haftasında Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kalan ve ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan siyah-beyazlı takım, Olympiakos'u elemenin moraliyle Antalyaspor'u yenip, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 25. haftaya Beşiktaş 54 puanla lider, Antalyaspor ise 38 puanla 6. sırada girdi.

Quaresma ile Gökhan Gönül dönüyor

Sarı kart cezaları nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül, yarınki mücadelede oynayabilecek. Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynanan maçta ilk 11'de şans bulan iki oyuncu, Antalyaspor karşısında da teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Hutchinson ve Atınç Nukan sınırda

Siyah-beyazlı takımda Antalyaspor maçı öncesi Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu yarınki maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Marcelo'nun durumu

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında sakatlanan Marcelo Guedes, takımdaki yer alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olympiakos maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı oyuncunun Antalyaspor karşısında da görev almama olasılığı bulunuyor.