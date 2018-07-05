Ömer, Malatya ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu renklerine bağladı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Göztepe'de forma giyen Ömer Şişmanoğlu ile yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Başkan Gevrek, 28 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Kariyerinde Beşiktaş forması da giyen Ömer Şişmanoğlu, geçen sezon Göztepe'de 8 Süper Lig maçında 1 gol attı.