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"Onayımız olmadan gidemez"

İstifa ettiği iddia edilen Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak hem kendi durumu hem de transferlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

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"Onayımız olmadan gidemez"
Beşiktaş Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı Metin Albayrak, dün akşam katıldığı iftar sonrası siyah-beyazlı kulübün transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Talisca'nın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a gideceği dedikoduları hakkında konuşan Albayrak, "Bugün hangi futbolcuya sorsanız Premier Lig veya İspanya Ligi'nde oynamak istediğini söyleyebilir. Ancak Talisca'yla bizim bir senelik daha anlaşmamız var. Bizim onayımız olmadan herhangi bir transfer söz konusu değil. Eğer Talisca'nın bir anlaşma süreci olacaksa Beşiktaş da masada olmak zorunda. Bize de bu konuda gelen herhangi bir şey yok" diye konuştu. 

Aboubakar için görüşmeler
Geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren Vincent Aboubakar'ın transfer süreciyle ilgili de konuşan Albayrak, "Aboubakar istediğimiz bir oyuncu. Bu konuyla başkanımız ilgileniyor, görüşmeler sürüyor. Transfer döneminde herkes bir yerlere gidiyor ama Aboubakar'la ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. 

Marcelo - Vida
Marcelo'ya gelen bir teklif olduğunu söyleyen Albayrak, "Bu teklifi kendi içimizde görüşüyoruz. Fiyat hakkında bilgi vermem doğru olmaz. Marcelo giderse ayrı, gitmezse ayrı bir stratejimiz var. Vida'nın dışında birkaç alternatifimiz daha var" şeklinde konuştu. Son olarak hakkında çıkan istifa edeceği dedikodularına değinen Beşiktaşlı yönetici "Biz bir aileyiz. 5 senedir Fikret Orman başkanım ile çalışıyoruz. Her ailenin içerisinde bazı iletişim sorunları olabilir ama hepimizin önceliği Beşiktaş'ın menfaati. Fikret Başkan, benim çocukluk arkadaşım, biz kendisiyle 10 yaşından beri arkadaşız. Bunlar gelip geçici, gördüğünüz gibi buradayım. Yine Beşiktaş için çalışıyoruz. Beşiktaş bizim ailemiz. Buraya hizmet etmeye devam ediyoruz. Bazen anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olabilir. Ama sonunda anlaşma sağlanır" ifadelerinde bulundu.
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FutbolBeşiktaşMetin AlbayrakTalisca
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