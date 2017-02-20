Önce e-muhtıra sonra gönül alma

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın bazı tedbirleri alma gereksiniminin doğduğunu ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inandıklarını bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, lig maratonunda her takımın zaman zaman inişli çıkışlı sonuçlar yaşayabileceği ifade edildi. Yeşil-beyazlı ekibin de böyle bir süreçten geçtiği belirtilerek, bu dönemin uzun vadeli olmadığı düşüncesi aktarıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Geçtiğimiz sezon, mevcut kadromuz bize büyük bir gurur yaşatmış ve karşılığında eksik noktalara ilave transferler yapılarak bu yola devam edilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz. Bir önceki sezona göre 6 puan geride olan takımımız, kupada çeyrek finalde mücadele edecek. Hedefimizin ise mevcut kadro ile ligi üst sıralarda bitirmek ve Türkiye Kupası olduğu bilinmelidir." Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor maçıyla çıkışa geçmek istenildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Layık olduğumuz yerlere geleceğimizden herhangi bir şüphemiz yoktur. Kalan maçlarımızın tamamında hırsımızı, isteğimizi sahaya yansıtarak, o asil formanın hakkını verecek futbolcularımızla, çok daha iyi bir Konyaspor izleteceğimizin bilinmesini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kocaman'a destek

Teknik direktör Kocaman'ın, Atiker Konyaspor camiasının çok önemli bir değeri olduğuna işaret edilerek, "Yönetim kurulumuz tarafından hocamızla yapılan değerlendirme sonrasındaki açıklamanın nedeni, teknik konulardaki tüm müdahalenin takımın patronu, hocamız tarafından gerçekleştirileceğinin kamuoyuna duyurulmasıdır." denildi.

Geri adım attılar

Konyaspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Aykut Kocaman’a gerekli tedbirleri alması için çağrıda bulunduğu açıklamanın ardından, "Aykut Kocaman camiamızın çok önemli bir değeridir" diyerek ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Konyaspor camiasının çok önemli bir değeridir. Yönetim Kurulumuz tarafından hocamızla yapılan değerlendirme sonrasındaki açıklamanın nedeni, teknik konulardaki tüm müdahalenin takımın patronu hocamız tarafından gerçekleştirileceğinin kamuoyuna duyurulmasıdır" denildi.

Celalettin Çakıcı: "Aykut Kocaman'a şehrin anahtarını veririz"

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, kulüpten yapılan açıklamada anlam bozukluğunun olduğunu belirterek, "Hocamıza gözdağı verdiğimizi söyleyenler oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Hocamız istesin, şehrin anahtarını veririz" dedi. Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama bir anda spor gündemine oturdu. Yapılan açıklamada kullanılan "Geçtiğimiz sezon, mevcut kadromuz bize büyük bir gurur yaşatmış ve karşılığında eksik noktalara ilave transferler yapılarak bu yola devam edilmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz" ifadelerinin kullanılması farklı yorumlara neden olurken, birçok kişi bunu Teknik Direktör Aykut Kocaman'a verilen gözdağı olduğunu ifade etti.

"Birçok kişi hocaya vurmak için hazırda bekliyor"

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, durumun tamamen yazılan metindeki anlam bozukluğundan kaynaklandığını belirterek, "Birçok kişi şu anda hocamıza ve bize vurmak için hazır bekleyip konuları farklı yerlere çekiyorlar. Gençlerbirliği maçının ardından hocamız bizzat takımdaki sorunları kendisinin çözeceğini belirtti. Aykut Hoca, yönetimsel anlamda bizim yapacağımız herhangi bir şey olmadığını söyledi. Gerekli toparlamayı da kendisinin yapacağını belirtti. Bazı yönetimler, hocanın bilgisi yokken futbolcuyu kadro dışı bırakır, para cezası verir. Hoca da o zaman 'benim arkamdan iş çeviriyorlar' der. Ama bizim yaptığımız açıklama, tamamen hocamızın arkasında olduğumuzu gösteren açıklama. Açıklamada kullanılan 'Teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur' cümlesi başka noktalara çekildi. Zaten bu gereksinimleri, Aykut Hoca kendisi bize söyledi. Bu doğrultuda yapılan açıklama, farklı bir boyut kazandı" ifadelerini kullandı.

"Aykut Hoca'ya şehrin anahtarını teslim ederiz"

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor için hem büyük bir şans hem de çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Çakıcı, "Hocamızla bir problemimiz varmış gibi lanse ediliyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hocamız desin ki; 'Ömür boyu kalmak istiyorum', biz hemen 'Tamam' deriz, kendisine şehrin anahtarını teslim ederiz. Bizim hem ligde hem de kupada hedeflerimiz var. Bunun arefesinde bizim hocaya gözdağı vermemiz gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Zaten ilk açıklamada yapılan anlam bozukluğunun ortaya çıkmasının ardından bir açıklama daha yaptık. Amacımız bu anlam bozukluğunu gidermekti. Ama bazı kesimler, en ufak boşlukta hem hocaya hem yönetime vurmak için hazırda bekliyor. Bunun da önüne geçemiyorsunuz. Tekrar söylüyorum, Aykut Hoca'ya yönetim olarak, Konya olarak güvenimiz tamdır. Takımdaki dalgalanmayı da kendisi, alacağı önlemlerle giderecektir ve tekrar çıkışa geçmemizi sağlayacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.