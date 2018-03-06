"Önce kendimize bakacağız"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Diğer takımlara bakmadan, elimizdeki kaderimizi değiştirme fırsatını kullanmak istiyoruz." dedi.

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen ve 21 puanla 17. sırada yer alan başkent ekibinde teknik direktör İrfan Buz ve Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos, Batıkent Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buz, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maça çok sayıda futbolcudan yoksun çıktıklarını belirterek, "Kasımpaşa sahasında son 3 maçını kazanmıştı. Doğru bir oyunla beraberliği hak etmiştik ama son andaki pozisyonla galibiyeti de yakalayabilirdik." diye konuştu.

"Öncelikle kendimize bakmak durumundayız." diyen Buz, "Oyunumuzu geliştirmemiz, doğruları daha fazla yapmamız gerekiyor. Karşıdaki ekibi iyi analiz etmemiz, stratejik olarak doğruları bulup, bunların üzerine gitmeliyiz. Son haftalarda da bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Diğer takımlara bakmadan, elimizdeki kaderimizi değiştirme fırsatını kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ligdeki hakem hatalarıyla ilgili soru üzerine Buz, "Hakemler de hata yapabilir. Orada yanlış yoktur. Hata farklı, yanlış farklı bir olay. O yüzden hep iyimser tarafına bakmak istiyoruz. Hakkaniyetli bir şekilde müsabakaların sonuçlanmasını ve hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz." yorumunu yaptı.

"Üç puan almayı hedefliyoruz"

İrfan Buz, 10 Mart Cumartesi günü sahalarında Bursaspor ile oynayacakları karşılaşma ve sakat futbolcuların durumuyla ilgili şunları söyledi: "Bursaspor ile sahamızda oynuyoruz, önemli bizim için. İyi hazırlanıp, üç puan almayı hedefliyoruz. Umar cezalıydı, bu hafta geri dönüyor. Serdar Gürler'in durumu da iyi görünüyor. Avdija Vrsajevic soru işareti, Numan Çürüksu geri dönüyor. Özer Hurmacı bu hafta bizimle olamayacak, yırtığı var. Zaten son haftalarda da tam olarak sakatlığından dolayı randıman alamadık."

Son iki maçta ilk 11'de görev yapan ve performansıyla dikkati çeken İranlı futbolcu Payam Sadeghian ile ilgili düşüncüleri sorulan Buz, "Payam yetenekli bir futbolcu. Fiziksel anlamda üzerine koyması gerekiyor. İran liginden geldi, ligimiz kolay bir lig değil. Sert bir lig olduğu için fiziksel olarak daha iyi olması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

"Çok zor maçlar oynayacağız"

Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos ise ligde rahat bir konumda bulunmadıklarına işaret ederek, "Bundan sonra oynayacağımız bütün maçların öneminin farkındayız. Gerçekten çok zor maçlar oynayacağız." dedi. Önlerindeki her maça ayrı ayrı bakmaları gerektiğini dile getiren Carlos, "Kendine güvenen, birbirine seven bir ekip var. Kendimize olan güvenimizi sahaya yansıtırsak, önümüzdeki maçların sonuçlarına yansıyacaktır. Bu durumdan zorlu da olsa kurtulabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ligde kritik haftalara girildiğine dikkati çeken Carlos, şunları kaydetti: "Fikstür avantajı olduğunu, kolay maçlar oynayacağımızı kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü artık herkes birbirini yenebilecek bir konuma geldi. Hiç kimse kendini rahat hissetmiyor. Ciddiyetle ve kendimize güvenle sahaya çıkarsak istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Tek istediğimiz iyi bir şekilde bu durumdan kurtulmak." Carlos, Bursaspor maçına ilişkin ise "Hem bizim hem de onlar için çok zorlu bir maç olacak. Ancak bizim ufak bir avantajımız var, evimizde oynuyoruz. Galibiyete daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Onlara zorlu bir maç yaşatmak ve sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.