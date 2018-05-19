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Önce mali disiplin

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Bozbağ, "Bu sezon birçok kulüp puan silme cezası aldı, birçok kulüp mali açıdan sıkıntı yaşadı ve yaşıyor. Mali tabloyu iyi yönetmek gerekiyor" dedi

19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:37
Önce mali disiplin

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, kulüplerin öncelikli olarak mali disipline uyması gerektiğini belirtti.

Bozbağ, yaptığı açıklamada, günümüzde kulüplerin maddi olarak çok ciddi sıkıntıları olduğunu söyledi. Kulüpleri zor günler beklediğine işaret eden Bozbağ, "İnşallah bunları hep birlikte aşmaya çalışacağız, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nin amacı da bu. Geçen hafta yaptığımız toplantıda da aynı şeyleri söyledik. 1. Lig kulüpleri olarak müthiş bir birlik ve beraberlik içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bozbağ, kulüplerin mali durumlarında düzelmenin hemen gerçekleşecek bir şey olmayacağını belirterek, şöyle devam etti: "Spor Bakanımızla yaptığımız görüşmede özellikle borcu olan kulüplere devlet bankalarından kredi imkanı istedik. Bununla ilgili çalışma devam ediyor. Bu imkan olursa kulüpler ciddi bir yükün altından kurtulur, tabii ki doğru yönetilmek kaydıyla. Kulüplerin önce mali disipline uyması lazım. Bu sezon birçok kulüp puan silme cezası aldı, birçok kulüp mali açıdan sıkıntı yaşadı ve yaşıyor. Mali tabloyu iyi yönetmek gerekiyor."

1. Lig'in gelirlerini artırmak için çalıştıklarını dile getiren Bozbağ, "Bunu da bu sene başardık, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira her kulübe ek bir ödenek çıkardık. Bu gelecek sene de hızlanarak devam edecek. Gelir artışlarını sürdürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. Mustafa Bozbağ, yüksek bütçe ile kurulan takımların şampiyon olamadığı takdirde battığına dikkati çekerek, bunun sonucunda da kulüplerin puan silme gibi cezalarla da karşı karşıya kaldığını aktardı.

Bunun bir risk almak olduğuna işaret eden Bozbağ, "Ben kendi kulübüm için söylüyorum bu riski alacak bir başkan değilim. Ben kendi kulübüm için önce mali disiplin diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

VAR sistemi 1. Lig'de uygulanmalı

Bozbağ, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) 1. Lig'de de uygulanması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Olumlu bir uygulama, hak edilmeyen penaltı, hak edilmeyen bir golü yemek, açıkçası bunu kimse istemez. Onun için VAR güzel bir uygulama, 1. Lig'de de uygulanması için bir sıkıntı yok. Passolig kurulmuşsa statlarda VAR sistemi de kurulur, hiç sıkıntı yok."

AA

Son Güncelleme: 19.05.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. Lig Kulüpler BirliğiSpor Toto 1. LigMustafa BozbağMali Dsiplin
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