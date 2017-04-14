Fransızlar'ın ünlü L'Equipe gazetesi de maçın 45 dakika kadar geç başlamasına neden olan bu olayları 7 maddede mercek altına aldı. Olayların ilk olarak kale arkasında 3. katta bulunan Türk taraftarların aşağı kattaki Lyonlulara meşale atmasıyla başladığını ifade eden gazete sonra 2. kattaki Lyon taraftarlarının sağ taraflarındaki Türklere saldırdığını bildirdi. O esnada etrafta polis olmadığına dikkat çekilirken stat görevlilerin yetersiz kaldıkları belirtildi. Orta bölümde saldırıya uğrayan Beşiktaş taraftarları 2 metre yukarıya çıkarken alt katta bulunan bazı Lyon taraftarları korkudan kendilerini sahaya attı. Bunu gören diğer Lyon taraftarları da sahaya girerek ortalığı birbirine kattı.
Önce meşale sonra kavga
Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan maçta yaşanan olaylar tüm dünyada gündem oldu
14 Nisan 2017 Cuma 13:05
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Fransızlar'ın ünlü L'Equipe gazetesi de maçın 45 dakika kadar geç başlamasına neden olan bu olayları 7 maddede mercek altına aldı. Olayların ilk olarak kale arkasında 3. katta bulunan Türk taraftarların aşağı kattaki Lyonlulara meşale atmasıyla başladığını ifade eden gazete sonra 2. kattaki Lyon taraftarlarının sağ taraflarındaki Türklere saldırdığını bildirdi. O esnada etrafta polis olmadığına dikkat çekilirken stat görevlilerin yetersiz kaldıkları belirtildi. Orta bölümde saldırıya uğrayan Beşiktaş taraftarları 2 metre yukarıya çıkarken alt katta bulunan bazı Lyon taraftarları korkudan kendilerini sahaya attı. Bunu gören diğer Lyon taraftarları da sahaya girerek ortalığı birbirine kattı.