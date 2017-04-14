Önce meşale sonra kavga

Fransızlar'ın ünlü L'Equipe gazetesi de maçın 45 dakika kadar geç başlamasına neden olan bu olayları 7 maddede mercek altına aldı. Olayların ilk olarak kale arkasında 3. katta bulunan Türk taraftarların aşağı kattaki Lyonlulara meşale atmasıyla başladığını ifade eden gazete sonra 2. kattaki Lyon taraftarlarının sağ taraflarındaki Türklere saldırdığını bildirdi. O esnada etrafta polis olmadığına dikkat çekilirken stat görevlilerin yetersiz kaldıkları belirtildi. Orta bölümde saldırıya uğrayan Beşiktaş taraftarları 2 metre yukarıya çıkarken alt katta bulunan bazı Lyon taraftarları korkudan kendilerini sahaya attı. Bunu gören diğer Lyon taraftarları da sahaya girerek ortalığı birbirine kattı.



Polisler olaya müdahale etmeden önce sahaya inen Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas hemen olayların olduğu güney tribününe hareketlenerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra polisler olaylara müdahale etti. 10 dakika sonra sahadaki taraftarlar tekrar yerlerini alırken Aulas tribüne çıkarak olayları buradan takip etti. TSİ 22.30 sularında stat anonsçusu maçın yakın zaman başlayacağını açıklarken bazı Lyonlular başlama düdüğü çalmadan stadı terk ettiler. L'Equipe gazetesi olayları böyle yorumlarken geç başlayan maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Lyon oldu.