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"Önceliğimiz Beşiktaş değil"

Adı Beşiktaş ile anılan Manuel Fernandes'in menajeri, önceliklerinin Lokomotiv Moskova olduğunu söyledi

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:59
"Önceliğimiz Beşiktaş değil"

Beşiktaş formasıyla 2010 - 2014 yılları arasında görev yapan Manuel Fernandes, siyah-beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından Lokomotiv Moskova’yla anlaşmıştı.

Rus ekibinde dört sezon forma giyip sonrasında yol ayrımına geldiği öne sürülen Portekizli oyuncu için "Beşiktaş’a dönecek" iddiaları ortaya atılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Rus basınına konuşan Fernandes’in menajeri Paulo Barbosa, “Lokomotiv’le sözleşme uzatmak istiyoruz. Beşiktaş’a da önceliğimizin Lokomotiv olduğunu söyledik” dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşManuel FernandesLokomotif Moskova
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