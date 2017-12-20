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"Önemli olan Rizespor'un menfaatidir"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Son haftalarda da üzerine koyarak giden bir Çaykur Rizespor takımı var" şeklinde konuştu

20 Aralık 2017 Çarşamba 14:00
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"Önemli olan Rizespor'un menfaatidir"

TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bir deplasman galibiyeti almak istediklerini, oyuncularının bunun bilincinde olduğunu söyledi.

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısı için son deplasman maçına çıkacaklarını belirtti. Her maçın kendileri için zor olduğunu ifade eden Üzülmez, "Lige baktığımızda çok iyi olan Ümraniyespor, son üç haftada bir puan alabildi. Belki Ankaragücü çok istinasız gidiyor. Çok müthiş sonuçlar alıyor. Geldiğim günden beri takım bayağı bir yol aldı. Ofansif anlamda biraz daha üretken olabilirdik. Yaptığımız hatalar var bu hataları eğer yapmasaydık 4-5 puan daha alabilirdik. Bu sene hataların olduğu bi̇r li̇g yaşıyoruz." diye konuştu.

Üzülmez, Gazişehir Gaziantep maçını kazanmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bir deplasman galibiyeti almak istiyoruz. Oyuncularım bunun bilincinde. İyi çalışıyoruz. Son haftalarda da üzerine koyarak giden bir Çaykur Rizespor takımı var. Bu deplasman maçında da kendi üzerimize düşen görevi yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. 4-0'lık galibiyete ihtiyacımız vardı. 'Bu takım rahat şampiyon olur.' düşüncesi ve stresini üzerinden atan bir oyuncu grubunu görmeye başladım. Bazı şeyleri başarmak ve üstünden gelmek kolay değil. Bu hafta aldığımız galibiyet bizim için ilaç oldu."

Transfer konusuna da değinen İbrahim Üzülmez, şunları söyledi: "Her takımın eksiklerini gidermek için devre arasında yapacağı transferler önemlidir. Biz de eksiklerimizi belirledik. Transferle ilgili sayı veya isim veremem. 3-4 mevkiye alternatif anlamda oyuncu almamız gerekiyor. Özellikle takım içinde rekabeti ortaya çıkarmak için buna ihtiyacımız var."

"Önemli olan Çaykur Rizespor'un menfaatidir"

Transfer sirkülasyonları olacağını dile getiren Üzülmez, "Devre arasında nasıl transfer edeceğimiz oyuncular olacaksa giden oyuncular da olacaktır. Ben bunu oyuncularıma da söylemiştim. Bunlar futbolun doğasında vardır. Önemli olan Çaykur Rizespor'un menfaatidir. Bu menfaat hepimizin üstündedir." dedi. İbrahim Üzülmez, iyi ve doğru yolda olduklarını belirterek, "Bizlere inansınlar. Futbol anlamında biraz daha geliştirebiliriz ama kendimizi dev aynasında görmeyelim. Bu ligde herkes mücadele ediyor. Bakın İbrahim Üzülmez'in nerelerden nerelere gelip ne yaptığını herkes iyi görsün." diye konuştu.

Üzülmez, Leonard Kweuke ile ilgili de "Başkanımız, menajeri ile bugün Ankara'da bir görüşme yapacak. Toplantıdan çıkan sonuca göre bir karar verilecek. Şu an Gaziantep maçına yoğunlaştım. O konuyla ilgili başkanımız üstüne düşen görevi yerine getiriyor. Nasıl bir karar ortaya çıkar, hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

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