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Onur takımla çalıştı

Trabzonspor'da kaptan Onur Recep Kıvrak takımla çalıştı

16 Şubat 2018 Cuma 13:15
Onur takımla çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Dizinde ağrı hissettiği için dün kondisyon salonunda çalışan kaptan Onur Recep Kıvrak ise takımla çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı maç yaptı. Çalımbay, antrenmanın sonunda orta saha ve forvet oyuncularına gol çalışması yaptırdı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2018 13:18
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanTrabzonsporFutbol
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