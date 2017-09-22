Onur'un sakatlığı sürüyor

Trabzonspor, Kaptan Onur Recep Kıvrak’ın karın kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kaptanımız Onur Recep Kıvrak Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen idmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlanmıştır. Çekilen MR sonucunda karın kasında (external obliqus abdominalis) travmaya bağlı yırtık tespit edilen Onur Recep Kıvrak’ın tedavisi sürmekte olup dün çekilen kontrol MR’ında uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Kaptanımızın bireysel antrenman ve tedavi programı sağlık ekibimizin denetiminde devam etmektedir" denildi.