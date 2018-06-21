Ordu'nun yeni stadı hazır

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu'da yapımı süren yeni stadın eylül ayında futbolseverlerin hizmetinde olacağını söyledi.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni stadın genel hatlarıyla yüzde 80 oranında tamamladığını belirtti. Tesiste kaba inşaatın bittiğini ifade eden Yılmaz, "Statta şu anda altyapı, kanalizasyon bağlantıları, kapalı otopark alanları, çelik çatının tamamı ve stadın etrafının giydirilmesi çalışmaları tamamlanmış durumda." dedi.

Ağustos ayı içerisinde stadın çimlerinin serilmiş olacağına işaret eden Enver Yılmaz, şunları kaydetti: "Stadın resmi teslim tarihi Mart 2019. Yüklenici firma temsilcileri eylül ayında bu statta futbol oynanabileceğini bizlere söyledi. Şu an itibarıyla gelinen süreçte stat yaklaşık 7-8 ay önceden teslim edilecek. Bu noktada müteahhit firmaya özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Yılmaz, tamamlandığında 150 milyon lirayı bulacak bu devasa yatırımın eylül ayında futbolseverlerin hizmetinde olacağını söyledi. Yılmaz, görsellik ve kullanılabilirlik açısından yeni stadın Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacağına dikkati çekerek, "Bu stat tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak. İçerisinde otel de yer alacak. İnşallah Türkiye muazzam bir stada daha kavuşacak. Herkes gibi biz de bu projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Yeni stadın açılışının yapılmasının ardından 19 Eylül Stadı'nın yıkılacağını anlatan Yılmaz, yerine millet bahçesi yapılacağını sözlerine ekledi.