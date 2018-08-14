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Orman, 5 ismin üstünü çizdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda listesinin yarısını yenileyecek.

14 Ağustos 2018 Salı 14:30
Orman, 5 ismin üstünü çizdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda listesinin yarısını yenileyecek. Orman’ın listesinde mevcut yönetimden 8 isim yer alacak.

Beşiktaş’ta 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Başkan Fikret Orman, mevcut yönetim kurulunda büyük bir değişikliğe gidecek. Yönetim Kurulu’nda enerji değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, son yapılan Divan Kurulu Toplantısı’nda seçime gitme kararı aldığını açıklayan Orman’ın listesi de şekilleniyor. Mevcut yönetimden Umut Güner, Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Ahmet Ürkmezgil, Candaş Tolga Işık, Hakan Özköse, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu listeye alacak olan Orman, Erdal Karacan’ı da yeni yönetimde düşünüyor.

5 İSİM YÖNETİMDE YOK

Beşiktaş’ta gerçekleşecek seçim öncesinde Fikret Orman’ın listesinde düşünmediği isimler de belli. Erdal Torunoğulları, Deniz Atalay, Ahmet Nur Çebi, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni yönetimde yer almayacak. Metin Albayrak’ın yönetime girip girmeyeceği ise belirsiz. Başkan Fikret Orman’ın henüz listesine alıp almama konusunda kararsız kaldığı bir diğer isim de Ahmet Cihat Kumuşoğlu. Orman, yönetimden ayrılacak isimlerin yerine çok önemli yöneticileri listeye almayı planlıyor. Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve sanayicilerini yeni yönetime almayı planlayan Fikret Orman, LASK Linz maçının ardından ikna turlarına başlayacak. Muzaffer Nasıroğlu’nu yönetime almak isteyen Fikret Orman, Ömer Sabancı’yı da listesine eklemek istiyor. Orman’ın bir diğer sürprizi ise Serdal Adalı. Orman’ın daha önce kendisine karşı rakip olan Adalı’ya yönetime girmesi için teklifte bulunacağı öğrenildi.

İHA

Son Güncelleme: 14.08.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşFikret OrmanYönetim Kurulu
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