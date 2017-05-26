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Orman, Caner'i bitirdi

Beşiktaş, sezon başında Inter'den kiraladığı Caner Erkin için İtalyan kulübü ile anlaşma sağladı. Başkan Fikret Orman, milli oyuncu için Inter ile 750 bin avroya anlaştı

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Orman, Caner'i bitirdi
Beşiktaş, Inter'den kiraladığı milli oyuncunun bonservisi konusunda anlaşma sağladı. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Adriano'nun Çin'e satılma ihtimali karşısında önceliği sol beke veren siyah-beyazlı yönetim, bu sezon kiralık oynayan Caner Erkin için girişimlerini hızlandırdı. Satın alma opsiyonu 1 milyon avro olan Caner için Inter'le sıkı bir pazarlığa giren Fikret Orman'ın bu transferi 750 bin avroya bitirdiğini duyurdu. İtalyan kulübüyle el sıkışan Beşiktaş, Caner ile uzun süreli sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'de sadece 6 maça çıkabilen Caner, 1 asistle oynadı. (NTVSPOR)
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