Orman, Caner'i bitirdi Beşiktaş, sezon başında Inter'den kiraladığı Caner Erkin için İtalyan kulübü ile anlaşma sağladı. Başkan Fikret Orman, milli oyuncu için Inter ile 750 bin avroya anlaştı

26 Mayıs 2017 Cuma 17:36 Bu haber kez okundu.