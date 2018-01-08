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Orman'dan takıma yakın takip

Beşiktaş antrenmanını kulüp başkanı Fikret Orman da izledi

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:39
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Orman'dan takıma yakın takip

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale taktik maçla tamamlandı. Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da takip etti. Saha kenarında teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre görüşen Orman, ardından idmandan ayrıldı. Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Orkan Çınar, antrenmanın ardından serbest vuruş çalıştı.

Siyah-beyazlılarda Dusko Tosic ile Adriano Correia, idmanda yer almadı. Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanBeşiktaşFikret OrmanFutbolSÜPERLİG
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