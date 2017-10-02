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Orman hedef büyüttü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Vodafone Park'ın, 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapması, sadece kulübümüz değil, ülkemiz açısından çok önemli bir gelişme" diye konuştu

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:31
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Orman hedef büyüttü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2019 UEFA Süper Kupa finaline Vodafane Park'ın ev sahipliği yapmasının Türkiye açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün resmi dergisinin ekim ayı sayısındaki yazısında, küreseleşme politikalarını birer birer hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Vodafone Park'ın, 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapması, sadece kulübümüz değil, ülkemiz açısından çok önemli bir gelişme. Gelirlerimiz her geçen gün artıyor ama sadece Türkiye şartlarında değerlendirmek bizim için yeterli değil. Hedefimiz, dünyada söz sahibi olmak. Her geçen gün taraftar kitlemiz artıyor. Geçmişimizi, geleneklerimizi unutmadan büyümek için atılan her adım, sizlerin inancı ve desteğiyle yeni adımların cesareti olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz sezon UEFA Gençler Ligi'nde Napoli ile oynanan maçla ilgili de açıklamada bulunan Fikret Orman, şöyle devam etti: "Tüm sporculara örnek olması açısından futbolcu evladımız Muhammed Öztürk'e özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Muhammed ile rakibi Gennaro arasında bir tartışma yaşanmış, ancak maçın ardından ikili birbirlerinden özür dileyerek sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. UEFA, Muhammed Öztürk ile Gennaro'nun bu davranışını 'Respect Moment' (En saygılı an) olarak belirledi ve ödüllendirdi. Maçların skorları ne olursa olsun, rakiplerimiz ya da başkaları ne yaparsa yapsın, uzun vadede kazanacak olan işte bu anlardır." Tek amaçlarının Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmek olduğunu aktaran Orman, "Önümüzdeki günlerin Beşiktaş ve Beşiktaşlılar için çok daha güzel ve aydınlık olacağına tüm kalbimle inanıyorum. 'Efendi'lik içinde 'vefa'yı unutmadan, her geçen gün daha fazla birlik ve beraberlikle bu sezon sonunda da motorlarımızı maviliklere süreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2019 UEFA Süper KupaBeşiktaşFikret OrmanFutbolSÜPERLİGVodafone Park
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