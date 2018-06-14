Orman, Ramazan bayramını kutladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."