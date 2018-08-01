Orman: Takımı gençleştireceğiz

Beşiktaş'ta yeni transferler Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için imza töreni düzenlendi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dorukhan ve Roco'nun üçer yıllık, Güven Yalçın ve Umut Nayir'in ise dörder senelik sözleşme imzaladığını söyledi. UEFA ile yaptıkları anlaşma gereği son 3 yılda satmadan oyuncu alamadıklarına dikkati çeken Orman, şunları kaydetti: "Bu dakikadan sonra böyle bir zorunluluğumuz yok. Kadromuz yaşlanmaya başlamıştı. Satmadan alamama kuralı nedeniyle elimizdeki bütçelerle yaşlı ve tecrübeli futbolculara gittik. Yavaş yavaş takımı gençleştireceğiz. Yaşı büyük oyuncularla ayrılıyoruz, genç oyuncuları aramıza katıyoruz."

Futbolcular hakkında bilgi veren Orman, forvet hattına takviye amaçlı aldıkları Umut'un Beşiktaşlı olduğunu belirterek, "Beşiktaş sevgisi transferinde önem arz etti. Osmanlıspor’la problemsiz olarak karşılıklı anlaşarak konu çözüldü. Çok iyi bir oyuncu kazandığımızı düşünüyorum." dedi.

Gary Medel'in referansıyla transfer edilen Roco'yu kadroya dahil ettiklerini vurgulayan Orman, "Medel'den sonra Şili artık bizim ikinci yerimiz oldu. Roco'yu da transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Medel’le aynı milli takımda oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dorukhan'ı bir süredir takip ettiklerini aktaran Fikret Orman, "İstikbal vadeden bir arkadaşımız. 3 senelik imzaladık. Çok çabuk adapte oldu." diye konuştu.

Oyuncuların görüşleri

Toplantıda basın mensuplarına görüşlerini aktaran oyunculardan Roco, Beşiktaş'ta olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Çok heyecanlıyım. Stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Son maçımı 45 gün önce oynadım ama hazırlıklarıma devam ettim. Forma rekabetine hazırım. Buradaki oyuncular dünya çapında, hepsinden bir şey öğreneceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Umut Nayir ise siyah-beyazlı ekipte büyük isimlerin oynadığını hatırlatarak şu görüşleri aktardı: "Hepsinin hayat hikayesinden bir şey çıkararak kendi hikayemi yazmak istiyorum. İlhan hocayla ekstra idmanlar yapabildik. Benim için faydalı olacak. Sezon içinde de devam edeceğiz."

Genç oyunculardan Dorukhan Toköz, güzel işler yapacağına inandığını ve şampiyon kadrodaki isimlerden biri olmak istediğini dile getirdi.

Güven Yalçın da "Oğuzhan Özyakup gibi olmaya çalışıyorum. Onu örnek alıyorum. Daha iyisini yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.