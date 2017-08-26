Orman taraftara yasak koydu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman , kendileri üzerine oyunlar oynandığını belirterek, "Samsun'da oynanan maçta gördük, Beşiktaş üzerinde büyük bir kıskançlık ve oyunlar dönmekte. Kenetlenmemiz lazım." dedi.

Vodafone Park moda merkezinde yapılan divan kurulu toplantısı nda konuşan Fikret Orman, her gün bir başka olayla karşılaştıklarını dile getirerek, "Biz Beşiktaş'ı yönetirken, bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Bir gün FETÖ'cü yapıyorlar, bir gün bel altına iniyorlar. Kenetlenip Beşiktaş'a yakışır efendilik içinde kulübümüzü iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu zor senede daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Orman, Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan olaylarda tutumları nedeniyle Beşiktaş taraftarına teşekkür ederek, "Samsun'daki maça gelenlere teşekkür etmek istiyorum. Sakin kalıp sahaya inmediler, Beşiktaş'a layık davrandılar. Vahim olaylar olabilirdi. Oraya gelenlere camia başkanı olarak teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Hocamızla hiçbir problemimiz olmamıştır"

Başkan Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile aralarında sorun olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığı ancak bunun gerçek olmadığını kaydederek, şunları söyledi: "Şenol hocayla yönetim arasında problem olduğunu söylüyorlar. Göreve geldikten 1,5 sene sonra devre arasında Galatasaray'dan bir oyuncu (Dany Nounkeu) aldık. Sezon sonu mali ve idari kongrede, 'Bu oyuncuyu niye aldınız?' diye sordular. O soruya cevap olarak, 'Hocamız talep etti.' demek bize yakışan bir cevap olamazdı. Diğer takımlarda olduğu gibi hocaların dönem dönem ayrılma ihtimali vardır. Futbol mühendisliği bizim tarafımızdan yapılır. Bugüne kadar yapılan pozitif ve negatif ne varsa bizim sorumluluğumuzdadır. Basın devamlı olarak, 'Hoca öyle dedi, böyle dedi.' diyerek, Beşiktaş'ı karıştırmaya çalışıyor. Hocamızla hiçbir problemimiz olmamıştır. Kuvvetler ayrılığı ve kimin ne yapacağı bellidir. İki senedir şampiyonuz. Bunu iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Bu oyunlara kulaklarınızı kapatın. Beşiktaş'ın kimseyle problemi yoktur. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün işimiz Beşiktaşlıları mutlu ve gururlu yapmak."

"Transferde nokta atışlar yaptık"

Siyah-beyazlı kulübün iyi bir transfer dönemi geçirdiğinden söz eden Orman, "İyi bir transfer dönemi geçirdik. Umarım memnun etmişizdir." açıklamasında bulundu. Kulübü mevcut büktçelerine göre yönettiklerini anlatan Orman, "Mantıklı olmaya çalışıyoruz. Yabancı sınırlaması var. Bizde de yeteri kadar var. Oynamayacak oyuncu huzursuzluk yapar. Transfer çılgınlığı içinde değiliz." diye konuştu. Transferlerin takıma büyük katkı sağlayacaklarına inandıklarını kaydeden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Transferde nokta atışlar yaptık. Biz şımarmayacağız, şeffaf olacağız. Bizim gizleyecek bir şeyimiz yok. Yönetim kurulu olarak ilk geldiğimiz günden beri yetimin hakkını kimseye yedirmemek üzerine çalışmaktayız. Bütçemiz dahilinde gideceğiz. Herkese yakın olmaya çalışacağız. Beşiktaş'ı bütün dünyaya tanıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa maçlarına taraftar götürülmeyecek

Fikret Orman, geçen sezon Fransa'da Olympique Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar sonrasında UEFA'nın iki kulübe de 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini hatırlatarak, Şampiyonlar Ligi'nde yurt dışı deplasmanlarına taraftar götürmeyeceklerini açıkladı. Verilen ertelemeli ceza sonrası çok daha dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lyon'daki maçta olaylar çıktı ve UEFA Disiplin Kurulu iki kulübü de disipline sevk etti. Ben ve hukukçularımız görüşmelere katıldık. UEFA, kuralları gereği bizim bölgemizde olmasa dahi 2 sene içinde bir daha böyle bir durumla karşılaşırsak men cezası verecek. Çok ağır bir ceza ancak kurallar böyle olduğu için yapacak bir şey yok. Kura çekiminde UEFA Başkanı ile bir görüşme yaptım. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da benimle beraberdi. Durumu izah ettik. Avrupa'da Türk olup, yabancı pasaportu olan çok taraftarımız var. Kendi taraftarımızı kontrol etsek de onlara satılan bilet bizim ukdemizde değil, bunu ifade ettik. UEFA Başkanı da haklı olduğumuzu ancak kuralların böyle olduğunu söyledi. Göreve geldikten sonra ilk sene UEFA Finansal Fair Play, ikinci sene de 3 Temmuz süreci yüzünden gidemedik. Büyük sıkıntı yaşadık. Bu sezon üç deplasmana da taraftar götürmeyeceğiz. Kulübü yönetim kurulu seviyesinde temsil edeceğiz. Buna mecburuz. Herhangi bir olay bize mal edileceği için bu riski alamazdık. Üç deplasmana tur düzenlemeyeceğiz, gelmeyin. Beşiktaş'a zarar verecek bir durum yaşamak istemiyoruz. Taraftarlarımız içerideki maçlara gelsinler."

Azerbaycan ve İran'da hazırlık maçı oynanacak

Başkan Orman, Beşiktaş'ın birkaç sene içinde dünyanın her yerinde taraftarı olan bir kulüp haline geleceğini iddia etti. Türkiye'nin en büyük sponsorluk geliri elde eden kulübü olduklarını anlatan Orman, "İki rakibimizden de yüzde 20, yüzde 30'a yakın daha fazla gelir elde ediyoruz. Türkiye'nin imkanlarıyla bir noktaya gidemiyoruz. Sırtımıza aldığımız sponsorlar Türkiye ile alakalı. Onların da Türkiye bütçesi var ve o kadar veriyorlar. Dünyada söz sahibi olmak için dünya sponsorları bulmamız lazım." şeklinde konuştu. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi örnek göstererek, bu tür kulüplere sponsor olan firmaların yalnızca o ülkede değil, tüm dünyada tanınmak için yatırım yaptığını aktaran Orman, "Bizim de dünya markası olmamız lazım. Beko, Beşiktaş'a Türkiye için sponsor oluyor ama Barcelona'ya dünya kulübü olduğu için oluyor. O bütçelere çıkmak için dünya kulübü olmamız lazım. Zor olacaktır, yatırımları ağır olacaktır ama hızla 100 milyon taraftara ulaşmamız lazım. Daha fazla seyahat edeceğiz. Bundan sonraki milli takım arasında Azerbaycan'da hazırlık maçı yapacağız. Sonra da İran'da oynayacağız." ifadelerini kullandı. Orman, geçmişte Vodafone Park'ı inşa sürecinde kendilerine muhalefet edenler bulunduğu hatırlatarak, "Biz bunu yaptık ve şimdi içindeyiz. İki-üç sene içinde dünyanın her yerinde taraftarı olan bir camia olacak Beşiktaş. Siz buna inanın, biz bunu yaparız. Kamuoyu yoklamaları yaptırıyoruz. Son 4 senede taraftar noktasında yüzde 5 üzerinde büyüme kaydettik. Önümüzdeki 3-4 sene içinde taraftar olarak nerelere geldiğimizi göreceğiz." görüşlerini paylaştı.

"(Amatör şubeler için) Radikal kararlar almak lazım"

Fikret Orman, amatör şubeler için radikal kararlar alacaklarını açıkladı. Amatör branşlarda senelik 50 milyon lira zarar edildiğini dile getiren Orman, şunları kaydetti: "Beşiktaş'ın borç yapısı var. 'Şunu yapalım, bunu yapmayalım.' diyorlar. Borcu aşağı çekmek için radikal kararlar almak lazım. Amatör şubelerde 50 milyon civarı zarar yazıyoruz senelik. Bu 50 milyonu bankadan faizle alıyoruz, yüzde 20 faiz ödüyoruz. Sezon sonu 60 milyon oluyor. Borç bu şekilde katlanarak gidiyor. Maçlarını kimse takip etmiyor. Kimse amatör şubelere sponsor olmak istemiyor. Biz bunu yüzdürürüz, geldiği gibi götürürüz ama bu birinin elinde patlar. Biz böyle bir Beşiktaşlıysak, 2012'de niye aday olduk o zaman? Bize radikal olmak yakışır. Bunu aşağı çekmek için bizi anlamanız ve arkamızda durmanız lazım. Popülist davranarak bir yere gelemeyiz. Bu sene bütçenin haricinde daha fazla tasarruf etmek lazım. Beşiktaş'ın kötülüğü üzerinden prim yapmaya çalışanlara aldanmayın. Biz bir işi yapıyorsak, sadece Beşiktaş'ın menfaati olduğu için yapıyoruz. Zor kararlar olabilir ama Beşiktaş'ı yönetmek zor kararlar gerektirir." Basketbolda da futboldaki gibi belli bir çizgiye geleceklerini ifade eden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bu sene ilk kez kadro istikrarı sağladık ve kadromuzda 7-8 oyuncuyu tuttuk. Üç transfer yaptık. İyi bir teknik kadromuz var. Geçen sene şampiyon olurduk, maytaplar falan atıldı. O iki maçı kendi seyircimizle oynasaydık, şampiyon olurduk. Bu mu Beşiktaş'ı desteklemek? Herkesi desteğe, Beşiktaş'a yakışır efendiliğe davet ediyorum. Basketbolda da futboldaki gibi çizgiye geleceğiz." ifadelerini kullandı.



"Bütün kulüplerde borç net, bizde brüt açıklanıyor"

Beşiktaş'ta borçların brüt üzerinden açıklandığını bunun da kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini anlatan Orman, "Bütün kulüplerde borç net, bizde brüt açıklanıyor. Beşiktaş'ın borcu var ama alacağı da var. Net borç dersek gerçeğini açıklamış oluruz. Alacakları düştüğümüzde borç 1 milyar 523 milyon oluyor. Kimseden bir şey sakladığımız yok ama kamuoyunun da yanlış yönlendirmeyi doğru bulmuyorum." dedi. Orman ayrıca, kulübün tarihinde yer alan ve vefat etmiş olan önemli isimlerin hepsi için aynı gün anma töreni düzenlenmesini istediğini belirterek, "Birinin anmasına gidip diğerine gitmeyince gönül koyuyorlar. Tek bir günde büyüklerimizi rahmetle analım. Bunun da en doğru olacağı günün 19 Mart olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.