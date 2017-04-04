Orman transfer planlarını anlattı

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı ve özellikle Caner, Cenk, Şenol Güneş ve Oğuzhan'a değindi. NTV Spor'a konuşan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, "5 yıldır başkanım bu insan hayatında çok uzun bir süre. Benle beraber Ahmet Nur Çebi'yi de yaşlandırmışım. İlk dört sene çok zordu. Boş tribünlere oynuyorduk. Ama şu an taraftarımızla aramızda dostluk ve güven ilişkisi var." dedi.



'Caner'in kalmasını istiyoruz'

"Bir şeyi sıfırdan yapmak kolay. Biz yerin altından geldik." diyen Orman, "Kendimizi niye kısıtlayalım. Şampiyon da olabiliriz. Lyon favori ama elenebilir. Finale gidilebilir. İki kupayı da istiyoruz." diyerek iddialı konuştu. Şenol Güneş ile devam etmek istediklerini söyleyen Orman, diğer oyuncularla ilgili olarak da konuştu ve, "Şenol Güneş ile devam etmek istiyoruz. Sezon sonunda yeniden oturup konuşacağız. İki tarafın da B planı yok. Caner Erkin'in kalmasını istiyoruz. O da kalmak istiyor. Inter ile oturup bonservis için konuşacağız. Biz Oğuzhan ile sözleşme yenileyeceğiz. Ama gazetelere göre Cenk de o da bir yerlere gidecek..." diye konuştu.

'Talisca'ya 25 milyon euro veremeyiz'

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve formuyla göz dolduran Anderson Talisca konusuna da değinen Orman, "Talisca pırlanta gibi bir çocuk. Seviyoruz ama Beşiktaş'ın 25 milyon Euro bonservis ödemeye imkanı yok.Bonservisini almak istiyoruz ama geleceksezon sonunda. 25 milyon Euro'nun üzerinde teklif yapılırsa Benfica satabilir. Taraftarlarımız bağış kampanyası yapalım diyor. İnsanlar Euro'nun fiyatını unutuyor. 100 bin kişi 50 TL bağış yapsa ne olur?'' ifadelerini kullandı.

'Dudu ile ilgileniyoruz'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir televizyon programında transfer gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Orman, esprili bir dille Palmerias’ta forma giyen Dudu ile ilgilendiklerini söyleyerek, "Dudu, benim bildiğim Tarkan'ın şarkısı, güzel bir şarkı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu, şartlarına bakıyoruz, olacak diye bir durum yok ama görüşeceğiz, araştırıyoruz" şeklinde konuştu.