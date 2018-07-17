Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91630
ALTIN
188.944
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.2907
EURO
5.5819

Orman, yüz tanıma istiyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yüz tanıma sisteminin kanunlaşmasını talep etti

17 Temmuz 2018 Salı 16:28
Orman, yüz tanıma istiyor

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yüz tanıma sisteminin her statta uygulanması için kanunlaşmasını temenni ettiğini söyledi.

Orman, Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılacak değişikliklere ilişkin düzenlenen istişare toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların daha önceden başladığını hatırlatan Orman, "Gerek sayın bakanlarımız gerekse de bizler olaylara çok vakıftık. 6222 sayılı yasada düzenlenmesi gereken bazı maddeler vardı, onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa bir sürede de sonuçlanacağına inanıyoruz. Zaten yeni sistem hızlı adım atmak için çok elverişli." diye konuştu. Tüm statlarda yüz tanıma sisteminin uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili soruya ise Orman, "Kanunun detayları üzerinde bilgi vermem çok doğru değil. Tamamen üzerinde her şeyiyle uzlaşılmış değil. Mesela bizim stadımızda yüz tanıma sistemi var ve uyguluyoruz. Diğer statlarda da olursa uygulanır. İnşallah kanunlaşır, benim tavrım o." ifadelerini kullandı.

Erol Bedir: "Deniz Türüç'le ilgili bir teklif yok"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ise bakanların bürokratlarıyla beraber toplantıya katılmasının meseleye ne kadar ehemmiyet verildiğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Statlarımızda geçen yıla göre azalan şiddet olaylarının önümüzdeki dönemde daha da azalacağını ve minimum seviyeye ineceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Tabii bunu sadece yönetmeliklerle, yasalarla yapmak mümkün değil." diyen Bedir, şunları kaydetti: "Bu bir eğitim meselesi. Önümüzdeki dönem içerisinde özel güvenlik görevlilerinin İçişleri Bakanlığınca eğitilmesi, bizim taraftarlarla olan iletişimlerimizin daha değişik düzeye taşınmasıyla birlikte... Biz sadece sahalarda futbol oynayacağız. Onun dışındaki kavgayı, gürültüyü, kötü görüntüleri inşallah görmeyeceğiz."

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, "Deniz Türüç için resmi bir teklif var mı?" şeklindeki bir soru üzerine, şu görüşleri paylaştı: "Deniz Türüç'le ilgili bir teklif yok. Bugün Türkiye'deki başkanların hepsiyle beraberdik. Kimse bir şey söylemedi. Yurt dışından bir şey varsa bu haberi henüz kuşlar getirmedi."

AA

Anahtar Kelimeler:
6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair KanunErol BedirFikret OrmanFutbolşiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guardiola'dan Denayer’e izin yok
Guardiola'dan Denayer’e izin yok
Gomis için geliyorlar
Gomis için geliyorlar
"Kulübü tehlikeye atmayacağız"
"Kulübü tehlikeye atmayacağız"
Mitrovic zararla gönderildi
Mitrovic zararla gönderildi
Yeni teklif 18 milyon euro
Yeni teklif 18 milyon euro
Sadece yetenek yetmez
Sadece yetenek yetmez
Taraftara Avrupa yine yasak
Taraftara Avrupa yine yasak
İşte G.Saray'ın deplasman forması
İşte G.Saray'ın deplasman forması
Altınordu için Süper Lig kolay
Altınordu için Süper Lig kolay
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim