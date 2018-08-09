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"Ortak hedefimiz Trabzonspor"

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yer alan ve "Karaboğa" lakabı ile anılan, sezon başında da teknik direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman, Medipol Başakşehir maçıyla 3 bin 178 gün sonra takımın başında sahaya çıkacak

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:47
"Ortak hedefimiz Trabzonspor"

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yer alan ve "Karaboğa" lakabı ile anılan, sezon başında da teknik direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman, Medipol Başakşehir maçıyla yaklaşık 9 yıl (3 bin 178 gün) sonra takımın başında sahaya çıkacak.

Bordo-mavililere 1990-1991 sezonunda Malatyaspor'dan transfer olan Ünal Karaman, 1999-2000 sezonuna kadar bordo-mavili takımda futbol oynarken takım kaptanlığını da yaptı. Temmuz 2009'da Trabzonspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Karaman, Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıktı.

Bordo-mavililer, 2009-2010 sezonunda ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti. Karaman, Güneş'in yardımcı antrenörü olarak görevine devam etmişti. 2013 yılında Trabzonspor'da sportif direktör görevinde de bulunan Karaman, 2018-2019 sezonu öncesi bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirildi. Karaman, Medipol Başakşehir maçıyla Trabzonspor'da teknik direktörlük olarak ilk sınavını verecek.

"Trabzonspor'un hizmetkarıyız"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, yaptığı açıklamada, camia olarak bir bütün olduklarını belirterek, "Hepimiz Trabzonspor'un hizmetkarıyız. Ortak hedefimiz Trabzonspor. Elbirliğiyle Trabzonspor'da başarıya ulaşabiliriz. Trabzonspor, bir şeyleri başaracaksa camiasıyla başaracak." dedi.

Karaman, Trabzonspor'un sahibi taraftarlara çok ihtiyacının bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bizden beklenmeden onlar gelmeli. 'Dört büyükten biriyiz' diyoruz, 'en büyük' diyoruz, rakiplerimiz 35-40 bin kombine satarken biz 3-5 binde kalmamalıyız. Futbolcu yapsın, gelelim modunda olunmamalı. Biraz daha sahiplenmeliler. Herkes kendi çapında Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor."

"Bu takımın hoca ile futbolcuyla ilgili sorunu yok." ifadesini kullanan Karaman, şu değerlendirmede bulundu: "İmajla, yeni katılımla samimiyetle bir mücadeleye ihtiyaç var. Onu da gösterecek en önemli unsur taraftar. Gelip takımına desteğini vermeli. Biraz daha takıma sahip çıktıklarını hissettirmeleri lazım. Bu takımın taraftarına çok ihtiyacı var."

AA

Son Güncelleme: 09.08.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTrabzonTeknik Direktör Ünal KaramanSpor Toto Süper LigFutbol
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