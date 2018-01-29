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Osmanlı'dan Ndiaye açıklaması

Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik, Ndiaye transferinin detaylarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bu futbolcuyu sattıklarını söyleyen Dik, "Konunun bizimle ilgisi yok. Biz futbolcusu satmışız. Kalanı Galatasaray'ın içişlerine girer" ifadelerini kullandı

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:00
Osmanlı'dan Ndiaye açıklaması

Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik, Ndiaye transferinin detaylarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bu futbolcuyu sattıklarını söyleyen Dik, "Konunun bizimle ilgisi yok. Biz futbolcusu satmışız. Kalanı Galatasaray'ın içişlerine girer" ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik, Ndiaye transferiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Bu transferin Galatasaray Kulübü'ne 12 milyon Euro'ya mal olmasıyla ilgili olarak çıkan haberler üzerine konuşan Dik, "Biz Galatasaray'la sözleşme yapıp bu futbolcuyu satmışız. Biz bu futbolcuyu İngiltere'ye daha yüksek paraya satabilirdik ancak araya kıramadığımız insanlar girince Galatasaray'a sattık. Yoksa Beşiktaş'tan ayrılan Slaven Bilic, Ndiaye'yi West Ham United'a istiyordu ve bizim Galatasaray'a sattığımız paranın çok daha üzerine bu futbolcuyu İngiltere'ye satabilecek durumdaydık. İngiltere'den başka bir kulüp daha istedi bu futbolcuyu. Ancak orada da Ndiaye, yıllık ücret konusunda anlaşamayınca transfer gerçekleşmedi. Bizim yapmak istediğimiz bu oyuncuyu yüksek bedelle satmaktı ve Türkiye içinde en yüksek bedelle satışı gerçekleşen yabancı oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın açıklaması yanlıştır"

Bu futbolcunun transferi konusunda Ndiaye'ye ödemeleri gerekenleri Galatasaray'ın üstlendiğini söyleyen Dik, "Transfer bedelinin dışında bonuslar varsa, biz onların üzerinden konuşuruz. Bana göre Galatasaray'ın yaptığı açıklama yanlıştır. İçişlerindeki bu konuyu dışarıya deklare etmeleri yanlıştır. Ben Galatasaray Başkanı olsam, bu konuyu önce Dursun Özbek'le görüşürdüm. Basına yansımasına müsaade etmezdim. Biz de kulüp yönetiyoruz. Yapılan alışverişlerin bu şekilde basına yansımaması gerekirdi. Bu transferin detaylarını çek defterinden öğrenmek yerine Dursun Özbek'ten öğrenebilirdiniz. Kaldı ki bu açıklama yapılırken bize de sorulabilirdi. Ben bu durumu pek doğru bulmuyorum" diye konuştu. Sadık Dik, Ndiaye'nin İngiltere'ye satılması durumunda, bu transferden herhangi bir pay almayacaklarını da sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolOsmanlısporSadık DikNdiaye
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