Osmanlıspor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Osmanlı Stadı'nda, yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Başkent ekibi, ligin ilk haftasında deplasmanda ligin yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray ise ilk haftada sahasında Kayserispor'u 4-1 yenerek, lige 3 puanla başlamıştı.
Osmanlı Galatasaray'a hazır
Osmanlıspor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak
18 Ağustos 2017 Cuma 12:17
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