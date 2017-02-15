Osmanlı'nın Avrupa karnesi başarılı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşacak Osmanlıspor, Avrupa kupalarındaki 15. maçına çıkacak.

Başkent ekibi, daha önce UEFA Intertoto Kupası'nda 2, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise 12 maç yaptı. Osmanlıspor, Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Avrupa'da rakip fileleri 24 kez havalandıran mor-sarılı ekip, 13 gole engel olamadı.

İlk Avrupa serüveni kısa sürdü

Başkent ekibinin, Avrupa kupalarındaki ilk macerası kısa sürdü. Osmanlıspor adını almadan önce Ankaraspor ismiyle 2004-05 sezonununda ligi 7. sırada bitiren Türk ekibi, UEFA Intertoto Kupası'na katılmaya hak kazandı. İkinci turda Slovakya'nın Dubnica ekibiyle eşleşen Ankaraspor, sahasındaki ilk maçı 4-0 kaybetti. Ankaraspor, deplasmandaki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen kupadan elendi. Karşılaşmanın tek golünü atan Jaba, başkent ekibinin Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydeden futbolcu olarak tarihe geçti.

Elemelerde yenilgi yüzü görmedi

2014-2015 sezonu öncesi Osmanlıspor ismini alan mor-sarılı takım, yeni ismiyle PTT 1. Lig'e katıldığı ilk sezonda Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de Osmanlıspor ismiyle mücadele ettiği ilk sezonu 5. sırada bitiren başkent temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Avrupa Ligi ön eleme maçları için sezona 20 Haziran'da start veren Osmanlıspor, sırasıyla Moldova, Estonya ve Danimarka temsilcileriyle karşılaşırken, yenilgi yüzü görmeden gruplara kaldı. İkinci ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımıyla karşılaşan Osmanlıspor, rakibini 2-2 ve 5-0'lık sonuçlar saf dışı bırakırken, 3. ön eleme turunda Estonya'dan Nomme Kalju ile eşleşti. Estonya temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda da 2-0 üstünlük kuran Osmanlıspor, adını play-off turuna yazdırdı. Play-off turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını deplasmanda 1-0, sahasında 2-0 yenen Osmanlıspor, gruplara kaldı. Elemeleri 5 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Osmanlıspor, 6 maçta 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Tarihe geçti

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde L Grubu'nda yer alan Osmanlıspor, İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarıyla eşleşti. Mor-sarılılar, sahasında Steaua Bükreş ve Zürih'i 2-0 mağlup ederken, Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Villarreal'e 2-1 üstünlük kuran Osmanlıspor, Zürih ve Steaua Bükreş'e 2-1'lik skorlarla yenildi. Başkent temsilcisi, bu sonuçların ardından topladığı 10 puanla L Grubu'nu lider bitirdi ve ligde son 32 takım arasına adını yazdırdı. Osmanlıspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşamayan ekipler arasında Avrupa kupasında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

Umar ve Rusescu zirvede yer aldı

Avrupa kupalarında Osmanlıspor formasıyla en çok gol sevincini Umar ve Rusescu yaşadı. Rumen forvet Rusescu ile sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında görev yapamayacak Nijeryalı kanat oyuncusu Umar, 4'er gol attı. Rusescu ve Umar'ı 3 golle Portekizli sol bek Pinto takip ederken, Numan Çürüksu ve Erdal Kılıçaslan da ikişer gol kaydetti. Ndiaye ve Webo ise Avrupa kupalarında birer golde kaldı.

Türk takımları üstün

Yunan ve Türk kulüpleri daha önce 19 kez karşılaştı. Bu maçların 9'unu Türk, 4'ünü Yunan ekipleri kazandı, 6 karşılaşma da berabere bitti. Yunanistan Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Olympiakos ise Türk ekipleriyle 3 maç oynarken, 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.