Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

Osmanlı'nın kaderi 2 maçta

Osmanlıspor'da gözler son 2 maçta

11 Mayıs 2018 Cuma 15:35
Osmanlı'nın kaderi 2 maçta

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kalan 2 maçlarını kazanmaları durumunda ligde kalacaklarını savundu.

Teknik direktör Buz, Batıkent Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, ligde kalma konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "İki müsabakamızı kazandığımız takdirde büyük bir ihtimalle ligde kalacağımızı düşünüyorum. İyi motive olup 3 puanları almak istiyoruz. Benim 'Bu takım düşer' şeklinde bir söylemim olmadı. Benim elimde iki tane fırsat var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Biri Beşiktaş, diğeri de Akhisarspor maçı." diye konuştu.

Osmanlıspor'un deneyimli teknik direktörü Buz, ligde kalma konusunda futbolcularıyla 7 aydan bu yana konuştuğunu ifade etti. Konuşmalarda oyuncularının da ligde kalma isteğini kendisine anlattıklarını dile getiren Buz, "Son 10 maçtan sadece 2 tanesini kaybettik. Beraberliklerimiz çok. Verdikleri tepki bu. Futbolcular da ligde kalmayı istiyor. Sonuçlandırmada eksiklerimiz var. Bu yarışın içinde her şeyimizi ortaya koymamız gerektiğini futbolcularımız idrak etmişler." değerlendirmesini yaptı.

Ligde haftalarca eksik oyuncularla mücadele ettiklerini kaydeden Buz, "Bunları söylemedik. Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Biz burada kulübümüzü ligde bırakmaya çalışıyoruz. Onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Doğruları yaparak üç puanı almak istiyoruz"

İrfan Buz, ligin 33. haftasında Osmanlı Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edeceklerini hatırlatarak, "Beşiktaş maçında futbolcularıma güveniyorum. Üç puan için çıkacağız ve alacağız." şeklinde konuştu.

Geldiği günden bu yana takımı kontrollü oynattığını belirten Buz, sözlerini şöyle tamamladı: "Oynayacağınız takım belli. Kontrollü başlamamız gerekiyor çünkü rakibin yetenekli futbolcuları var. Futbolda kontrollü oyunu ve doğru taktiği seçmek durumundayız. Sadece oyun içinde şansımızın yüksek olması ve doğruları yapmamız gerekiyor. Takımın bir tarafı bu dengeyi bozduğunda karşı taraftaki yetenekli futbolcular cezayı kesiyor. Beşiktaş'ın kadrosu malum. Doğruları yaparak üç puanı almak istiyoruz."

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 16:00
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör İrfan BuzOsmanlısporKümede KalmaBeşiktaşBatıkent Tesisleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda, İspanya'da da gündemde
Arda, İspanya'da da gündemde
Trabzon'a Avrupa yolu da kapandı
Trabzon'a Avrupa yolu da kapandı
Efsane Bursaspor’dan ayrılıyor
Efsane Bursaspor’dan ayrılıyor
İlhan Cavcav sezonunda büyük hüsran
İlhan Cavcav sezonunda büyük hüsran
Galatasaray'dan Akhisar'a kutlama
Galatasaray'dan Akhisar'a kutlama
Kazançları: 8,5 milyon avro
Kazançları: 8,5 milyon avro
Paşa'nın rakibi Gençlerbirliği
Paşa'nın rakibi Gençlerbirliği
Göztepe, Konya deplasmanında
Göztepe, Konya deplasmanında
Bu maçtan şampiyonluk geçiyor
Bu maçtan şampiyonluk geçiyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim