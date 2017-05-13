Osmanlı'nın konuğu Akhisar

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Başkent ekibinde sakatlığı süren Musa Çağıran müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Luiz Carlos ise antrenman eksikliği nedeniyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun tercihine göre kadroya alınacak. Osmanlıspor 38 puanla 12. sırada haftaya girerken, Akhisar Belediyespor ise 39 puan ve averajla 10. basamakta bulunuyor.