Osmanlı'nın vazgeçilmezi Vrsajevic

Süper Lig takımlarından Osmanlıspor'un 17 maçlık ilk yarı performansında sağ bek Advija Vrsajevic bin 437 dakika süre alarak takımın vazgeçilmez ismi oldu.

Bosna Hersekli futbolcu, 17 maçın 15'inde de sahaya ilk 11'de çıkarak, Numan Çürüksu ve Andreas Maxsö ile değişmezler arasında yer aldı. Osmanlıspor, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 17 puan ve averajla 14. sırada tamamladı. 17 maçlık ilk yarıda 5 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan mor-sarılılar, 26 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü.

Sezona teknik direktör Bülent Uygun ile başlayan Osmanlıspor, ilk 5 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Başkent ekibinde 6. haftadaki Antalyaspor maçı öncesi teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

Buz'la evinde kaybetmedi

Teknik direktör Buz'un görevi devralmasının ardından mor-sarılılar, sahasında mağlubiyet yüzü görmedi. Osmanlıspor, evinde Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenerken, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Başkent temsilcisi, deplasmandaki tek puanını ise Kayserispor'dan (2-2) aldı.

26 futbolcu forma giydi

Osmanlıspor'da sezonun ilk yarısında 26 farklı futbolcu forma giydi. Takıma sezon başında katılan 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Andreas Maxsö ve tecrübeli oyuncu Numan Çürüksu da 15 kez ilk 11'de maça başladı. Bu oyuncuları, 12 kez ilk 11'de yer alan takımın en golcü ismi Serdar Gürler ile 11 kez ilk 11'de görev yapan Portekizli sol bek Tiago Pinto izledi.

Mor-sarılı ekipte Maxsö bin 396, Serdar Gürler bin 378, Numan Çürüksu bin 353, Aminu Umar bin 228 ve Pinto da bin 48 dakika süre aldı. Brezilyalı Luiz Carlos, Hasan Kılıç, Vaclav Prochazka ve Slovak stoper Branislav Ninaj birer kez ilk 11'de sahaya çıktı. MKE Ankaragücü'ne kiralanan futbolculardan Tonia Tisdell 14, Mehmet Umut Nayir de 34 dakika sahada kalırken, İranlı Payam Sadeghian 47, Demir Grup Sivasspor'a transfer olan Thievy Bifouma da 60 dakika Osmanlıspor formasını giydi. Takımın üçüncü kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ise ilk yarıdaki 17 karşılaşmada da forma şansı bulamadı.

Gollerde 8 ayrı isim

Osmanlıspor'un ilk devrede kaydettiği 26 golde 8 futbolcunun imzası bulunuyor. Başkent ekibinin 2 golünü ise deplasmanda 4-3 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili futbolcu Joao Pereira kendi kalesine attı. Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Serdar Gürler 7 golle takımının en skorer ismi oldu. Serdar'ın ardından orta sahada görev yapan Musa Çağıran 5, Aminu Umar ise 4 golle takımına katkı sağladı. Numan Çürüksu, Sokol Cikalleshi ve Souleymane Doukara ikişer, Pinto ve Maxsö de birer gol kaydetti.

Osmanlıspor ilk devrede 4 penaltı kazandı. Penaltılardan Musa Çağıran 2, Serdar Gürler ve Sokol Cikalleshi de birer gol kaydetti.

Kartlar

Osmanlıspor, ligin ilk devresini 40 sarı ve 2 kırmızı kartla tamamladı. Ligin ilk haftasında yapılan Evkur Yeni Malatyaspor maçında Tonia Tisdell ve 3. haftadaki Kayserispor deplasmanında Tugay Kacar kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Başkent ekibinde 17 haftada 19 futbolcu, 40 sarı kart gördü.

Numan Çürüksu, Serdar Gürler ve Tiago Pinto gördükleri dörder sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu futbolculardan Numan Çürüksu ve Serdar Gürler cezasını tamamlarken, Pinto ikinci devredeki ilk maçta forma giyemeyecek. Vrsajevic, Musa Çağıran, Maxsö, Raheem Lawal, Souleymane Doukara üçer, Anıl Karaer ve Josue ikişer, Zydrunas Karcemarskas, Koray Altınay, Tugay Kacar, Umar, Hasan Kılıç, Cikalleshi, Özer Hurmacı, Adrien Regattin ve Sadeghian ise birer kez sarı kart gören isimler oldu.