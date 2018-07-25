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Osmanlı'nın yeri Süper Lig

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Ligde 8 ya da 9 takımın Süper Lig'i zorlayacağını, dolayısı ile bu rekabetin de ligin kalitesini yükselteceğini düşünüyorum" dedi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
Osmanlı'nın yeri Süper Lig

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Ligde 8 ya da 9 takımın Süper Lig'i zorlayacağını, dolayısı ile bu rekabetin de ligin kalitesini yükselteceğini düşünüyorum." dedi.

Akçay, yaptığı açıklamada, Bolu'nun Karacasu beldesindeki ikinci etap kamp çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi. Ligin başlamasına kısa bir sürenin kaldığını belirten Akçay, "Daha çok saha içi yapılanması üzerinde, saha içi koordinatlar, görevler ve ortak akıl için çalışmalar devam ediyor. İki hazırlık maçı yaptık ve üç maçımız daha var. Bunları da oynadıktan sonra artık lige daha yakın bir şekilde hazırlanmış olacağız." diye konuştu.

Akçay, takımda bazı mevkilerde eksiklerinin olduğunu vurgulayarak, "Eksik bölgeler konusunda yönetimle çalışmaları aynı anda sürdürüyoruz. Çok fazla transfere ihtiyaç yok. İki transfer daha düşünüyoruz. Giden oyuncularımız var. Transfer edilen oyuncularımız var. Bir hafta içerisinde transferlerimizi sonlandırmış oluruz." ifadelerini kullandı. Ligde ilk maçı Boluspor ile oynayacaklarını hatırlatan Akçay, "Boluspor, geçen sezon şampiyonluğa oynayan, güçlü bir rakip. Bu yıl daha da güçlendi. Biz de bazı travmalar yaşayarak geliyoruz aşağıya. Layık olduğumuz yer Süper Lig. Tabii bu bizim düşüncemiz. Bu düşünce doğrultusunda da işlerimizi yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Lig değerlendirmesi de yapan Akçay, şunları kaydetti: "Ligde 8 ya da 9 takımın Süper Lig'i zorlayacağını, dolayısı ile bu rekabetin de ligin kalitesini yükselteceğini düşünüyorum. Çok zorlu bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Yarışan ekiplerin aynı değerde, aynı yatırımları yapmış olmaları, aynı beklentiler içerisinde olması yıl sonu yaşanacak üzüntülerin de büyük olmasına neden olacak. Bu işin doğasında rekabet var. Sonuçta belli sayıda takım bir üst lige çıkıyor. Bu da herkesin kabul etmesi gereken, kendi içerisinde eritmesi gereken bir durum. Yeniden başlamak gerekir."

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolMustafa Reşit AkçayOsmanlısporSpor Toto 1. Lig
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