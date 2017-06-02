Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osmanlı şampiyona karşı

Osmanlıspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Bu haber kez okundu.

Osmanlı şampiyona karşı

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Tiago Pinto, Avdija Vrsajevic, Aykut Demir, Koray Altınay, Hakan Arıkan, Mehmet Güven, Erdal Kılıçaslan, Musa Çağıran, Zydrunas Karcemarskas ve Aminu Umar, kart cezalısı Vaclav Prochazka ile ülkesinin milli takım kampına giden Badou Ndiaye, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Osmanlıspor, sezonun son maçı öncesinde 38 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor. Başkent ekibi, Osmanlıspor ismiyle çıktığı Süper Lig maçlarında henüz Beşiktaş karşında 3 puanla tanışamadı. Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, Vodafone Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
34. Hafta MaçıBeşiktaşOsmanlısporSpor Toto Süper LigFutbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100