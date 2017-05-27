Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osmanlı taraftarına veda edecek

Süper Lig'in 33. haftasında yarın kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u konuk edecek Osmanlıspor, bu sezonki iç saha maçlarını tamamlayacak

Bu haber kez okundu.

Osmanlı taraftarına veda edecek
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Küme düşme hattındaki Çaykur Rizespor'u ağırlayacak mor-sarılı takım, bu sezonki son iç saha maçına çıkacak. Sezonun ilk yarısındaki başarılı performansını ikinci devreye taşıyamayan Osmanlıspor, taraftarına galibiyetle veda etmeye çalışacak. Osmanlıspor, bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Başkent ekibi, ikinci yarıda ise evinde üç puan sevinci yaşayamadı. Osmanlı Stadı'nda ikinci devre 8 maça çıkan mor-sarılı takım, sahadan 6 kez mağlubiyet, 2 kez de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor'a yenilen Osmanlıspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı. Ligde haftaya 38 puanla 13. sırada giren başkent ekibinde cezalı Adrien Regattin, Çaykur Rizespor'a karşı görev yapamayacak. Sakat futbolcuların durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netleşecek. Osmanlıspor, bu sezonki son maçında ise deplasmanda lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
STSLOsmanlısporÇaykur Rizespor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100