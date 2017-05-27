Osmanlı taraftarına veda edecek

Osmanlıspor , Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor 'u konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Küme düşme hattındaki Çaykur Rizespor'u ağırlayacak mor-sarılı takım, bu sezonki son iç saha maçına çıkacak. Sezonun ilk yarısındaki başarılı performansını ikinci devreye taşıyamayan Osmanlıspor, taraftarına galibiyetle veda etmeye çalışacak. Osmanlıspor, bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Başkent ekibi, ikinci yarıda ise evinde üç puan sevinci yaşayamadı. Osmanlı Stadı'nda ikinci devre 8 maça çıkan mor-sarılı takım, sahadan 6 kez mağlubiyet, 2 kez de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor'a yenilen Osmanlıspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı. Ligde haftaya 38 puanla 13. sırada giren başkent ekibinde cezalı Adrien Regattin, Çaykur Rizespor'a karşı görev yapamayacak. Sakat futbolcuların durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netleşecek. Osmanlıspor, bu sezonki son maçında ise deplasmanda lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.