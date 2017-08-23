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Osmanlı'ya Fransız forvet

Osmanlıspor, Doukara'yı transfer etti

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Osmanlı'ya Fransız forvet

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Senegal asıllı Fransız forvet Souleymane Doukara'yı renklerine kattı. Mor-sarılı kulüpten alınan bilgiye göre, İngiltere temsilcisi Leeds United'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu 2 yıl süreyle Osmanlıspor forması giyecek. İngiliz ekibinde 2014 yılından bu yana forma giyen ve geçen sezon bin 626 dakika oynayan Doukara, rakip ağları 6 kez havalandırdı.

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