Osmanlı'ya Fransız forvet

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Senegal asıllı Fransız forvet Souleymane Doukara'yı renklerine kattı. Mor-sarılı kulüpten alınan bilgiye göre, İngiltere temsilcisi Leeds United'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu 2 yıl süreyle Osmanlıspor forması giyecek. İngiliz ekibinde 2014 yılından bu yana forma giyen ve geçen sezon bin 626 dakika oynayan Doukara, rakip ağları 6 kez havalandırdı.