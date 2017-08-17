Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osmanlıspor 4 futbolcuyu yolladı

Osmanlıspor'da Szukala, Carlos, Rusescu ve Diabate'nin sözleşmeleri feshedilirken, Anıl Karaer kadroya dahil edildi

Bu haber kez okundu.

Osmanlıspor 4 futbolcuyu yolladı

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 4 yabancı futbolcunun sözleşmelerini feshetti. Kulüpten alınan bilgiye göre, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos, Polonyalı stoper Lukasz Szukala, golcü futbolcular Rumen Raul Rusescu ve Malili Cheick Diabate ile yolların ayrıldığı bildirildi. Bu arada, başkent ekibi geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Anıl Karaer'i de kadrosuna kattı. Mor-sarılılar, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolOsmanlısporSzukalaCarlosRusescuDiabate
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100