Osmanlıspor'a 2017 yaramadı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Osmanlıspor, ikinci devrede düşüşe geçti.



Ligin 16 haftalık ilk bölümünde 2 kez yenilen ve topladığı 26 puanla 6. sırada yer alan başkent temsilcisine 2017 yılı yaramadı. Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider bitiren ve son 32 turuna yükselen Osmanlıspor, yoğun maç temposunun da etkisiyle ikinci devre yorgun düştü. Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen başkent temsilcisi, ligin 17. haftasında aldığı Beşiktaş (0-2) mağlubiyetiyle gerileme dönemine girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan düşüş diğer karşılaşmalarda da devam etti ve Osmanlıspor, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta sahadan sadece bir kez galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte Adanaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek tek galibiyetini elde eden mor-sarılılar, Gençlerbirliği ve Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor, Beşiktaş'ın yanı sıra Antalyaspor (1-2), Trabzonspor (0-1), Medipol Başakşehir (0-1), Fenerbahçe (1-0), Kasımpaşa (3-2) ve son olarak da Gaziantepspor'a (0-2) mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon yükselen Osmanlıspor, böylece sezonun ikinci yarısında ilk 10 haftalık periyotta sadece 5 puan çıkarabildi.

Düşme potasıyla fark azalıyor

Devre arasına 6. sırada girerek yeni sezonda da Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren başkent temsilcisi, yaşanan performans düşüklüğü nedeniyle bu hedefin uzağında kaldı. Ligde 12. basamağa kadar gerileyen Osmanlıspor'un, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı da azalmaya başladı. 31 puanı bulunan başkent ekibinin, düşme potasının en üst basamağındaki Gaziantepspor ile arasında fark 9 puana indi. Gaziantepspor'un ise Gençlerbirliği ile erteleme maçı bulunuyor.

Akçay istifa etti

Osmanlıspor'da ikinci devre yaşanan düşüş istifayı da beraberinde getirdi. Ligin 25. haftasında Kasımpaşa deplasmanında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, istifa etti. Akçay'ın ardından göreve daha önce Galatasaray'la şampiyonluk sevinci yaşayan Hamza Hamzaoğlu geldi. Osmanlıspor, Hamzaoğlu yönetimindeki ilk maçta da Gaziantepspor karşısında kötü gidişata "dur" diyemedi ve galibiyet hasreti 5 karşılaşmaya çıktı.

Osmanlı Stadı deplasman oldu

Osmanlıspor, iç saha avantajını iyi kullanamazken, evinde oynadığı 13 maçın 3'ünü kazanabildi. Osmanlı Stadı'ndaki maçlardan 5'er kez de beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan mor-sarılı ekip, sahasında 14 puan toplayabildi. Başkent temsilcisi, sahasında oynadığı son 7 maçta ise galibiyet yüzü göremedi. Bu maçların 5'ini kaybeden başkent temsilcisi, iç saha performansları dikkate alındığında 15. sırada yer aldı. Evindeki son galibiyetini 4 Aralık 2016'da Kardemir Karabükspor (2-1) karşısında elde eden mor-sarılılar, iç sahanın aksine deplasmanda daha iyi bir performans sergiledi. Dış sahada hanesine 17 puan yazdıran Osmanlıspor, deplasmanda yapılan maçlar dikkate alındığında ise 7. sırada bulunuyor.