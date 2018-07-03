Osmanlıspor, Bolu'da çalışıyor

Spor Toto 1. Lig talkımlarından Osmanlıspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler yönetiminde sabah antrenmanını istasyon çalışması yaparak tamamladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik direktör Akçay, oyuncularla yakından ilgilendi.

Osmanlıspor, Bolu kampını 15 Temmuz'da tamamlayacak ve bu süre içerisinde hazırlık maçları yapacak.

Başkent ekibi, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.