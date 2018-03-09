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Osmanlıspor'da 3 eksik var

Yarın Bursaspor'u konuk edecek Osmanlıspor'da Özer, Carlos ve Vrsajevic'in sakatlıkları sürüyor

09 Mart 2018 Cuma 12:46
Osmanlıspor'da 3 eksik var

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Barış Şimşek görev yapacak. Başkent ekibinde sakatlıkları süren Özer Hurmacı ve Bosna Hersekli Avdija Vrsajevic, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kümede kalmak için mücadele eden mor-sarılılar, ikinci yarıdaki ilk galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Osmanlıspor ligin ikinci devresinde henüz galibiyetle tanışamazken 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Osmanlıspor, 24 maçta topladığı 21 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:09
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigOsmanlısporFutbolBursaspor
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