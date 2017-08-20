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Osmanlıspor tutunamıyor

Başkent ekibi geçen sezonun son 5 haftasındaki mağlubiyet serisine 2017-2018 sezonundaki 2 maçla da devam etti

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Osmanlıspor tutunamıyor
Geçen sezonun son 5 haftasındaki maçları kaybeden Osmanlıspor, 2017-2018 sezonundaki ilk 2 maçta da mağlup oldu ve düşüşünü sürdürdü. Başkent ekibi, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle geçen sezon son galibiyetini 28. haftada deplasmanda Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla almıştı. Başkent temsilcisi 22 Nisan 2017 tarihinden bu yana 3 puanla tanışamadı. Mor-sarılılar 120 gündür galibiyete hasret. Alanyaspor karşılaşmasının ardından çıktığı maçlarda sadece Atiker Konyaspor karşısında beraberlik alabilen Osmanlıspor, geride kalan diğer maçlarda, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Mor-sarılılar, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 2 karşılaşmadan da 3-1'lik skorlarla mağlup ayrıldı. Osmanlıspor 2017-2018 sezonun ilk haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a ve 2. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1'lik skorlarla kaybetti. Başkent temsilcisi geçen sezonun son 5 haftasında aldığı yenilgilerde sadece 1 gol atarken, kalesindeki 13 gole ise engel olamadı. Osmanlıspor bu sezonda kalesinde 6 gol görürken, sadece 2 gol kaydedebildi. 

Osmanlıspor'un geçen sezonun son 5 ve bu sezonun ilk 2 haftasında aldığı sonuçları şöyle:
2016-2017 sezonu:
30. hafta: Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: 1-0
31. hafta: Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor: 0-4
32. hafta: Galatasaray-Osmanlıspor: 2-0
33. hafta: Osmanlıspor-Çaykur Rizespor: 1-2
34. hafta: Beşiktaş-Osmanlıspor: 4-0

2017-2018 sezonu:
1. hafta: Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: 3-1
2. hafta: Osmanlıspor-Galatasaray: 1-3
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