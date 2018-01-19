Osmanlıspor'un konuğu Malatyaspor

Osmanlıspor, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Başkent ekibinde cezalı Tiago Pinto ile tedavisine devam edilen yeni transfer Ceyhun Gülselam, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı görev yapamayacak.

İrfan Buz ile 16 puan

Sezona teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başlayan Osmanlıspor, 5. haftanın ardından hoca değişikliğine gitti. Başkentte Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından Uygun ile yollarını ayıran mor-sarılı kulüp, takımı İrfan Buz'a emanet etti. İrfan Buz dönemine bir puanla son sırada başlayan başkent ekibi, yeni teknik direktörünün yönetiminde 16 puan topladı. Sezonun ilk yarısını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 17 puanla 14. sırada tamamlayan Osmanlıspor, 26 gol attı ve kalesinde 34 gol gördü.