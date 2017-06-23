Ospina olmadı rota Kameni

Kaleci transferi için girişimlerini sürdüren Fenarbahçe, Ospina’nın yerine Kameni’ye yoğunlaştı. Ospina’nın yıllık 3 milyon Pound istemesi ve Arsenal’in de fiyat yükseltmesi üzerine sarı-lacivertli takım maliyeti daha düşük olan Malaga kalecisi Kameni’ye yöneldi.

İspanya’nın en önemli gazetelerinden AS’a göre, Arsenal ve Ospina’nın fiyat yükseltmesi sonucu Fenerbahçe bu transferden vazgeçti ve gündemindeki bir diğer isim olan Kameni’ye yoğunlaştı. Kameni için yıllık 2 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe’nin bu transferde mesafe kaydettiği bildirildi. Fenerbahçe’nin David Ospina’dan vazgeçmesinin bir diğer sebebi de, tecrübeli kalecinin sarı-lacivertli yöneticilere Arsenal’de kalmak istediğini söylemesi. Ancak geçen sezon 14 maçta oynayan Ospina için Arsenal’in gelen teklifleri değerlendireceği de haberler arasında yer alıyor. Arsenal ile 2 yol sözleşmesi bulunan Ospina için Fanerbahçe her konuda anlaşmaya yakınken, Los Angeles Galaxy’nin devreye girmesi hesapları bozdu. Amerika ekibinin teklifi üzerine Arsenal, Ospina’nın fiyatını yükseltince Fanerbahçe transferden vazgeçti. Kameni için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, tecrübeli kalecinin transferini 1 Temmuz’daki Düzce kampına yetiştirmek istiyor.