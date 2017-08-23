Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Makedonya temsilcisi Vardar ile yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Üsküp'teki yenilgiyle avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki mücadelede turu geçmek istiyor. Fenerbahçe, turu geçebilmek için rakibine en az 3 farklı üstünlük sağlamak zorunda. Sarı-lacivertlilerin maçta bir gol yemesi durumunda turu geçmek için rakip fileleri en az 4 defa havalandırması gerekecek. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Vardar ise avantajını koruyarak turu geçmesi durumunda tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında grup aşamasına yükselecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek. Maç, Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.
Östersunds gibi olmasın
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Makedonya temsilcisi Vardar'ı konuk edecek
23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:01
Bu haber kez okundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Makedonya temsilcisi Vardar ile yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Üsküp'teki yenilgiyle avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki mücadelede turu geçmek istiyor. Fenerbahçe, turu geçebilmek için rakibine en az 3 farklı üstünlük sağlamak zorunda. Sarı-lacivertlilerin maçta bir gol yemesi durumunda turu geçmek için rakip fileleri en az 4 defa havalandırması gerekecek. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Vardar ise avantajını koruyarak turu geçmesi durumunda tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında grup aşamasına yükselecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek. Maç, Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.