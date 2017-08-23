Östersunds gibi olmasın

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Makedonya temsilcisi Vardar ile yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Üsküp'teki yenilgiyle avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki mücadelede turu geçmek istiyor. Fenerbahçe, turu geçebilmek için rakibine en az 3 farklı üstünlük sağlamak zorunda. Sarı-lacivertlilerin maçta bir gol yemesi durumunda turu geçmek için rakip fileleri en az 4 defa havalandırması gerekecek. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Vardar ise avantajını koruyarak turu geçmesi durumunda tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında grup aşamasına yükselecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek. Maç, Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.



Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, kritik maçta 4 futbolcusundan faydalanamayacak. İlk maçın son anlarında kırmızı kart gören Josef de Souza ile sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici rövanşta forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Giuliano de Paula ise statü gereği UEFA listesine yazılamadığı için rövanşta oynayamayacak. Fenerbahçe turu geçmesi durumunda Brezilyalı futbolcu grup aşamasında takım listesine yazılabilecek. Konuk ekip Vardar'da ise ilk maçta kırmızı kart gören Boban Grncarov, İstanbul deplasmanında olmayacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman , İspanyol santrfor Roberto Soldado'ya Vardar maçında ilk 11'de yer vermeyi planlıyor. Geçen haftaki Vardar ve hafta sonu Süper Lig'deki Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil edilen Soldado, Van Persie'nin yerine ilk 11'de forma giyebilir. Trabzonspor maçına göre sarı-lacivertlilerde cezalı De Souza'nın yerine Ozan Tufan'ın, kaleci Volkan Demirel'in yerine de Carlos Kameni'nin sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Vardar karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Nabil Dirar (Aatif Chahechouhe), Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado.

Kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, son 13 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Ligin ilk 2 haftasında kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertli takım, uzun süredir rakiplerini durduramıyor. Geçen sezon oynadığı son 8, bu sezon ise ilk 5 resmi maçta gol yiyen Fenerbahçe, son olarak 23 Nisan'da Galatasaray derbisinde kalesinde gole izin vermemişti. Sarı-lacivertliler, söz konusu 13 maçta kalesinde 18 gol gördü.