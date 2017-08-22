Beşiktaş Kulübü, geçen sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez ile ilgili açıklamada bulundu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Mario Gomez 2016-2017 sezonu başlangıcında Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü'nden şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin bir milyon 50 bin avro olduğu, bu kapsamda şirketimizin bu bedel içinden 525 bin avroya hak kazandığı bildirilmiştir." denildi.
Oynamadan kazandırdı
Beşiktaş, eski futbolcuları Mario Gomez'den 252 bin avro kazandıklarını açıkladı
22 Ağustos 2017 Salı 16:46
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Beşiktaş Kulübü, geçen sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez ile ilgili açıklamada bulundu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Mario Gomez 2016-2017 sezonu başlangıcında Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü'nden şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin bir milyon 50 bin avro olduğu, bu kapsamda şirketimizin bu bedel içinden 525 bin avroya hak kazandığı bildirilmiştir." denildi.